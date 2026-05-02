به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خلیج فارس، با اشاره به ایام هفته معلم و تقارن آن با اندوه فقدان شهدای حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب، اظهار داشت: امسال برنامه‌های هفته معلم با رویکرد تجلیل از امام شهیدمان و نشر آموزه‌های او در حوزه تعلیم و تربیت و همچنین گرامیداشت یاد و نام ۲۶ معلم شهید مدارس شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه فرهنگیان استان افزود: در هفته جاری برنامه‌های متعددی از جمله تقدیر از معلمان نمونه در سطح مدرسه، منطقه و استان، تکریم بازنشستگان و نشست‌های گفت‌وگومحور با راهبران آموزشی و معلمان مناطق صعب‌العبور در دستور کار است.

وی همچنین ضمن تبریک به آقای غلامرضا صالحی رودانی برای کسب عنوان معلم نمونه ملی، از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجتماعات شبانه با محوریت دانش‌آموزان و فرهنگیان در تمامی مناطق خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در خصوص تداوم آموزش در شرایط خاص استان بیان کرد: علیرغم تمامی محدودیت‌ها، با تدابیر اتخاذ شده، از ۱۶ فروردین‌ماه آموزش‌ها با جدیت در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: برای مناطق فاقد اینترنت، با استفاده از ظرفیت معلمان مقیم و ارسال درس‌نامه‌ها، روند آموزش متوقف نشده است و برای ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز مجوز به‌کارگیری نیروهای محلی و بازنشستگان صادر شده است.

وی از راه‌اندازی «مدرسه آنلاین شجره طیبه» با مشارکت برترین دبیران تهران برای پایه یازدهم و دوازدهم خبر داد که هم‌اکنون بیش از ۲ هزار دانش‌آموز از آن بهره‌مند هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری در شورای آموزش و پرورش و بهبود رتبه‌های علمی استان در کنکور سراسری، گفت: در دو سال اخیر با رکوردشکنی بی‌سابقه، ۱۶۰ مدرسه با بیش از ۶۰۰ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: با اولویت‌بندی مناطق محروم در خصوص تخصیص سهمیه دانشگاه فرهنگیان و اجرای طرح‌های تقویت بنیه علمی، روند رو به رشد عدالت آموزشی با قوت ادامه دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین، نهادها و خانواده‌ها، آموزش و پرورش را «چتر عمومی کشور» دانست و تأکید کرد: تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای هدف‌گذاری شده است که هیچ کلاسی در مهرماه بدون معلم نماند و شاخص‌های آموزشی استان علی‌رغم تمامی چالش‌ها، روند صعودی خود را حفظ نماید.