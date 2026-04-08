آغاز طرح نامگذاری مدارس استان به نام «شهدای شجره طیبه» از سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در مراسم نامگذاری نخستین مدرسه سرخه به نام «شهدای شجره طیبه»، بیان کرد: بر اساس مصوبه آموزش و پرورش استان، نخستین فضای آموزشی قابل افتتاح یا تغییر نام در هر شهرستان به یاد شهدای دانشآموز میناب به نام «شهدای شجره طیبه» نامگذاری میشود.
وی با اشاره به حوادث اخیر و شهادت جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، بیش از ۳۰۰ دانشآموز و معلم به شهادت رسیدند که تنها در مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانشآموز و معلم مظلومانه به شهادت رسیدند
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت افزود: شهدا زندهاند و راه آنان ادامه دارد و ما وظیفه داریم در مسیر آرمانهای آنان حرکت کنیم.
وی ادامه داد: نخستین مدرسه استان در شهرستان سرخه و با همکاری آموزش و پرورش، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، شورای اسلامی و امام جمعه شهرستان به نام «شهدای شجره طیبه» نامگذاری شد و این اقدام به عنوان یادمانی برای شهدای دانشآموز ثبت خواهد شد.
