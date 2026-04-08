  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

آغاز طرح نامگذاری مدارس استان به نام «شهدای شجره طیبه» از سرخه

سرخه- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز طرح نامگذاری مدارس استان به نام «شهدای شجره طیبه» در استان خبر داد و گفت: نخستین مدرسه با این نام در سرخه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در مراسم نامگذاری نخستین مدرسه سرخه به نام «شهدای شجره طیبه»، بیان کرد: بر اساس مصوبه آموزش و پرورش استان، نخستین فضای آموزشی قابل افتتاح یا تغییر نام در هر شهرستان به یاد شهدای دانش‌آموز میناب به نام «شهدای شجره طیبه» نامگذاری می‌شود.

وی با اشاره به حوادث اخیر و شهادت جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم به شهادت رسیدند که تنها در مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم مظلومانه به شهادت رسیدند

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت افزود: شهدا زنده‌اند و راه آنان ادامه دارد و ما وظیفه داریم در مسیر آرمان‌های آنان حرکت کنیم.

شریفی همچنین از مصوبه آموزش و پرورش استان برای گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، در هر شهرستان نخستین فضای آموزشی که امکان افتتاح یا تغییر نام داشته باشد، به نام «شهدای شجره طیبه» و در یادبود شهدای دانش‌آموز میناب نامگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: نخستین مدرسه استان در شهرستان سرخه و با همکاری آموزش و پرورش، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، شورای اسلامی و امام جمعه شهرستان به نام «شهدای شجره طیبه» نامگذاری شد و این اقدام به عنوان یادمانی برای شهدای دانش‌آموز ثبت خواهد شد.

کد مطلب 6795418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها