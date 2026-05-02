ضیایی: معلمان نمونه «مشاور» رؤسای مناطق آموزش و پرورش هرمزگان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان صبح شنبه در گفتگویی رسانه‌ای ضمن تبریک هفته معلم به تمامی فرهنگیان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت استان، اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار «برای معلم، برای ایران» و با رویکرد تکریم معلم بزرگ انقلاب، امام شهید و پاسداشت یاد و نام ۲۶ معلم شهید مدارس شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فرآیند انتخاب معلمان نمونه، اسامی برترین‌های استانی را سمیرا مهری، مینا قصوریان، عاطفه شکوهی‌پور بندری، ایران ملک‌شاهی، زهرا رجب‌زاده، محمد زاره‌زاده، حسین رئیسی و غلامرضا صالحی اعلام کرد و افزود: غلامرضا صالحی رودانی موفق به کسب عنوان معلم نمونه ملی نیز شده است.

به گفته ضیایی این معلمان نمونه به عضویت شورای آموزش و پرورش مناطق درآمده و به عنوان مشاور آموزشی و فرهنگی رؤسای مناطق منصوب خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز نهضت ساخت مدارس به تعداد ۱۶۸ شهید مدارس شجره طیبه اشاره کرد و اذعان داشت: در گام اول، ۶ مدرسه در زمینی به مساحت ۲۶ هزار متر مربع در میناب احداث می‌شود که کلنگ‌زنی مدرسه نخست توسط آستان مقدس امام حسین (ع) انجام شده و عملیات اجرایی آن از اول خرداد آغاز می‌گردد، همچنین آستان قدس رضوی مسئولیت ساخت مدرسه دوم را بر عهده گرفته است.

وی با دعوت از خیرین برای مشارکت در پویش «فرشته‌های میناب» از طریق سایت «بساز مدرسه»، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدایی همچون شهید جاویدالاثر «ماکان نصیری» تأکید کرد.

ضیایی در پایان، خاطرنشان کرد: برنامه‌های متنوعی از جمله نواختن زنگ سپاس معلم، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و گفت‌وگو با پیشکسوتان و نومعلمان در سراسر استان پیش‌بینی شده تا ضمن قدردانی از فداکاری فرهنگیان، پیوند میان جامعه و نظام تعلیم و تربیت مستحکم‌تر شود.