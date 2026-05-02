سلیمانی: کارگران صنعت برق در شرایط جنگی اخیر نمره قبولی کامل گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی عصر شنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران خاموش صنعت برق به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، اظهار کرد: اهمیت راهبردی صنعت برق همواره بر کسی پوشیده نبوده، اما شاید تا چند ماه پیش، عموم مردم درک دقیقی از وابستگی کامل زندگی به جریان پایدار برق نداشتند.
وی افزود: پس از شرایط شبهجنگی ایجاد شده و تهدیدات همهجانبه دشمن برای اختلال در شبکه برق کشور، این اهمیت برای همگان مسجل شد؛ چراکه نبود برق، تمام چرخه زیستی، اقتصادی و امنیتی کشور را با چالشهای متعددی روبهرو خواهد کرد.
سلیمانی با اشاره به فشار مضاعف بر تأسیسات برق در فصول گرم و همچنین حملات سایبری و خرابکارانه اخیر، تصریح کرد: فرآیند تولید و انتقال برق ذاتاً بسیار سخت، پیچیده و پرخطر است و کارگران این عرصه در خط مقدم جهادی خاموش اما حیاتی قرار دارند. این واقعیت، نشاندهنده جایگاه رفیع تلاشگران صنعت برق است.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان ضمن تأکید بر لزوم اطلاعرسانی دقیق و شفاف از فرآیند تولید برق به مردم، بیان کرد: در این شرایط سخت، کارگران صنعت برق نهتنها کوتاهی نکردند، بلکه با مجاهدتهای شبانهروزی، نمره قبولی کامل را دریافت کردند.
سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه کار و کارگر در صنعت برق، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه ویژه مسئولان و رسیدگی به مشکلات معیشتی، بیمهای و ایمنی آنان است و امیدواریم این زحمات بیادعا، بیپاسخ نماند.
