پلمب دو حلقه چاه غیرمجاز در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دانشور اظهار کرد: در راستای عمل به قوانین جاری کشور و جلوگیری از برداشت غیرمجاز، گروههای گشت و بازرسی و دفتر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب موفق شدند در هفته اول اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تعداد دو حلقه چاه غیرمجاز در روستای طایقان و فتحآباد در محدوده مطالعاتی سلفچگان- نیزار پلمب کنند.
وی افزود: با پلمب این چاهها از برداشت غیرقانونی ۴۰ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.
قم- معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقه ای قم گفت: در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ دو حلقه چاه غیرمجاز در استان قم پلمب شد.
