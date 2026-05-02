پلمب دو حلقه چاه غیرمجاز در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دانشور اظهار کرد: در راستای عمل به قوانین جاری کشور و جلوگیری از برداشت غیرمجاز، گروه‌های گشت و بازرسی و دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب موفق شدند در هفته اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تعداد دو حلقه چاه غیرمجاز در روستای طایقان و فتح‌آباد در محدوده مطالعاتی سلفچگان- نیزار پلمب کنند.



وی افزود: با پلمب این چاه‌ها از برداشت غیرقانونی ۴۰ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.