به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی برخورد و ربایش کاروانیان آزادی‌خواه صمود از سوی جنایتکاران رژیم صهیونیستی را مصداق تروریسم بین‌المللی دانست.

در پیام سردار قاآنی آمده است: ️برخورد و ربایش کاروانیان آزادی‌خواه صمود از سوی جنایتکاران صهیونیستی مصداق تروریسم بین‌المللی است و حرکت و تلاش آزادیخواهان صمود برای شکستن محاصره مردم مظلوم غزه و نجات کودکان و زنان فلسطینی از چنگال صهیونیست ها اوج گیری نهضت مبارزه جهانیان با دجال های کودک کش صهیونیستی است.



فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرده است: جنایات بزدلانه صهیونیست ها، اراده آزادی خواهان سراسر جهان را برای شکستن محاصره مردم مظلوم غزه مصمم تر خواهد ساخت.