ارتباط مخابراتی محور خوی قطور رازی برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک ولی زاده در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع رانش زمین در محورهای ارتباطی خوی–قطور و رازی، بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی منطقه دچار آسیب شده و موجب قطع شبکه فیبر نوری در این مسیرها شده بود.

وی، افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیم‌های عملیاتی و فنی مخابرات به محل اعزام شده و عملیات بررسی، شناسایی محل دقیق آسیب و آغاز فرآیند ترمیم در دستور کار قرار گرفت.

ولی زاده ادامه داد: با توجه به اهمیت این مسیرهای ارتباطی و لزوم پایداری شبکه، اکیپ‌های تخصصی با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و امکانات لازم، عملیات بازسازی و اتصال مجدد کابل‌های فیبر نوری را به‌صورت شبانه‌روزی دنبال کردند تا از تداوم اختلال در خدمات ارتباطی جلوگیری شود.

رئیس اداره مخابرات شهرستان خوی تصریح کرد: با تلاش مستمر نیروهای فنی و هماهنگی‌های انجام‌شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خرابی‌های ایجادشده برطرف و ارتباطات مخابراتی در این محورهای مهم به حالت پایدار بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی خدمات ارتباطی در مسیر خوی–قطور و رازی برقرار بوده و شبکه مخابراتی منطقه در وضعیت عادی و بدون اختلال در حال ارائه خدمت به شهروندان است.