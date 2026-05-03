انتشار جدیدترین اثر خواننده «بزن که خوب میزنی»؛ جدایی ممنوع!

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «ایرانی جزاک الله» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در حوزه آثار ملی میهنی طی جنگ تحمیلی رمضان است که طی روزهای گذشته توسط مرکز موسیقی مأوا با خوانندگی مهدی رسولی مداح و خواننده پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

مهدی رسولی مداحی که طی هفته های اخیر با نماهنگ «بزن که خوب می زنی» میان مخاطبان محبوبیت زیادی پیدا کرده است در این نماهنگ که اجرای آن در حرم امام رضا (ع) تولید شده، تلاش کرده با انتخاب شعری که مطلع آن با عبارت «جدایی ممنوع» منتشر شده، از اتحاد و هم دلی ایرانیان در طول جنگ تحمیلی رمضان و مبارزه با تهدیدات خارجی دشمن سخن بگوید.

«این مردم»، «یکی بهم بگه دروغه»، «سرباز وطن»، «بزن که خوب می زنی»، «ملت شب زنده دار بیرون است»، «مشت گره کرده»، «شمشیر علی» از جمله آثار حماسی است که طی هفته های اخیر از مهدی رسولی پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.