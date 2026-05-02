حجت «حجت» را تمام کرد؛ زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم

خبرگزاری مهر- گروه هنر- علیرضا سعیدی؛ اگرچه در تعریف و تشریح آنچه بر موسیقی ملی ایران زمین گذشت میتوان به گزارههای رسانهای متعددی رجوع کرد و پی به علل کاهش مخاطب در این عرصه به دلیل سوءمدیریتها و اشتباهات مختلف برد، اما یکی از بارزترین ویژگیهایی که رجعت دوباره به آنها حداقل میتواند یادآوری و بازخوانی مناسبی برای خوانش دوباره آثار موسیقایی در این عرصه باشد، تولید آثار ملی - میهنی متعددی است که طی سالهای گذشته توسط هنرمندان موسیقی ایرانی چه در قالب «آلبوم»، چه در قالب «تکآهنگ» و چه در قالب «یک اثر موسیقایی در یک آلبوم» پیش روی مخاطبان این حوزه قرار گرفتهاند. آثاری که به دلیل هوشمندی آهنگساز، نوازنده و خواننده در انتخاب، آنها را تبدیل به ماندگارترین و ممتازترین آثار ملی - میهنی کرده است. آثاری که بسیاری از آنها فارغ از دیدگاه سیاسی - اجتماعی که در زمان انتشار خود داشتند و مخاطب میتوانست به صلاحدید آنچه در روزگارش اتفاق افتاده از آن برداشتهای مختلفی داشته باشد، اما دربرگیرنده مؤلفههای موسیقایی ارزشمندی بودند که نمیتوان از کنار آنها به راحتی عبور کرد.
اساساً توجه به آثار موسیقایی که در حوزههای وطن دوستی و وطن پرستی توسط هنرمندان موسیقی کشورمان تولید شده، به ویژه در این روزها که کشورمان در بطن اتفاقات و التهابات مختلفی قرار دارد، امری اجتناب ناپذیر است که میتواند فارغ از دلزدگیها، دعواهای سیاسی، اختلافات درون گروهی، منازعات اجتماعی و تقابل رویکردهای مختلف اندیشهای که پرداختن به آنها مجال دیگری میطلبد، شرایط روحی مناسبی را برای فرار از این التهابات فراهم سازد که گوش دادن به آن، هم باعث ایجاد روحیه وحدت طلبی و ایران دوستی و هم سبب شنیدن موسیقی میشود که روزی روزگاری نقل محافل و دستگاههای پخش صوتی خانهها و اتومبیلها و مغازهها بودند اما هم اینک در مهجورترین شکل ممکن میان موجی از آلودگیهای صوتی نشأت گرفته از تولیدات نازل موسیقایی قرار گرفتهاند.
آنچه در سلسله گزارشهای «بازخوانی مهر از نواهایی برای میهن» مورد توجه قرار گرفته، رجعتی دوباره و اجمالی به آثار موسیقایی است که طی دهههای گذشته و سالهای اخیر توسط هنرمندان ارزنده موسیقی کشورمان در سبکهای مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفتهاند و در این گزارههای رسانهای بدون تقدم و تأخر زمانی به آنها میپردازیم. شرایطی که نقد و تحلیل و واکاوی هر یک از این آثار دربرگیرنده ابعاد مختلفی بوده و همواره مورد توجه منتقدان، مدرسان و پژوهشگران این عرصه قرار گرفتهاند اما در این گزارشها تلاش میشود تا معرفی مختصری از آنها صورت پذیرد.
در شانزدهمین شماره از این روایت رسانهای به سراغ تک آهنگ «وطنم» به خوانندگی حجت اشرفزاده رفتیم که در روزگار انتشارش تبدیل به یکی از پروژه های با کیفیت و پرمخاطب موسیقی در حوزه آثار ملی میهنی شد و شرایطی را برای گروه سازنده فراهم ساخت که از پس تولید آهنگ کلیپ ها و آثار تصویری متعددی ساخته شد و از همان زمان نیز به عنوان یکی از پراستفاده ترین آهنگ های ملی میهنی مورد استفاده قرار گرفت.
قطعه «وطنم» به خوانندگی حجت اشرف زاده اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ یعنی بیش از هفت سال پیش در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضای مجازی منتشر شد.
در این قطعه موسیقایی حسین غیاثی ترانه سرا، بهنام کریمی آهنگساز و مدیر هنری و علی باوفا به عنوان طراح حضور داشتند؛ ترکیبی که باعث شد که یک تک آهنگ دلنشین و با گام هایی آرام و پیوسته در راستای تجلیل از میهن، ایران و ایرانی پیش روی مخاطبانی قرار گیرد که همواره و همواره با نام ایران و ایرانی حال خوبی را تجربه می کنند.
آنچه از اطلاعات فنی و ساختاری اثر برای مخاطبان در فضای مجازی نوشته شده، میتوان متوجه شد که فضای آکوستیک عنصر قالب محتوا به نظر می آید. مسیری که نشان از ارکستراسیونی مبتنی بر سازهای زنده و غیرالکترونیک دارد و با وجود ارائه ضرباهنگی آرام و حزن آلود تلاش می کند تا نشانگر حماسه و احساس هم باشد. شرایطی که موجب شد این تک آهنگ در زمره آثار متفاوت مرتبط با میهن در روزگارش قرار گیرد.
حسین غیاثی شاعر، نویسنده و ترانه سرایی که اتفاقا دستی هم در تولید و تهیه کنندگی آثار موسیقایی دارد و در این چند سال با خوانندگانی چون علیرضا قربانی، علی زندوکیلی، احسان خواجه امیری، فریدون آسرایی، محسن چاوشی، سیامک عباسی، امیرعباس گلاب، سالار عقیلی، وحید تاج، بهنام صفوی، روزبه نعمت اللهی و تعدادی دیگر همکاری های مستمری داشته در ساختار محتوایی و متن ترانه «وطنم» هم تلاش کرده تا به واسطه ذوق و قریحه مطلوبی که در این عرصه دارد بر مضامین عمیق میهنی از جمله عشق به وطن، ستایش و ایستادگی تمرکز داشته باشد.
به عنوان مثال در یکی از تحلیل های محتوایی ترانه هم آمده است: «در نگاهی تحلیلی به متن ترانه، چندین لایه معنایی دیده می شود؛ اول شخصیت پردازی وطن به مثابه معشوق که شاعر با استفاده از تعابیر عاشقانه مانند «شکوه از تو، غرور از تو»، «شوق تماشایی»، «بی پروا و زیبایی» و «دلت دریا»، وطن را نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه موجودیتی زنده و معشوق توصیف می کند. دومین نکته هم به «ارادت و تعلق کامل» شاعر به وطن اشاره دارد که در این چارچوب تعبیر «به نام توست نام من» نشان دهنده پیوندی ازلی و ابدی میان شاعر و وطن است. این تعلق خاطر با اضداد معنایی از جمله «غم دنیا به دور از تو» تکمیل می شود. سومین ویژگی نیز به عبارت «تعهد هنرمند» دلالت دارد که در«ترجیع بند» شعر در تثبیت سوگند و تعهدش به وطن تکرار می کند: «باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، باید که از تو بخوانم» که به نظر می آید این یک بیانیه رسالت محور از سوی هنرمندی است که هنرش را وقف وطن کرده است.»
در مجموع، «وطنم» اثری است که اگرچه از نظر فنی برای فضایی احساسی و غیرشاد طراحی شده و شعر آن نیز مؤید همین حالوهوا است، اما به نظر می آید حجت اشرف زاده و گروه اجرایی در این قطعه اثری کاملاً جدی، وفادار به مضامین هویتی و میهنی و با حسی ستایشگرایانه ارائه کرده که توانسته است با حال و هوای میهن پرستانه تبدیل به اثری ماندگار در حوزه های نواهای ملی میهنی شود.
اشرف زاده در یکی از گفتگوهای رسانه ای خود درباره اقبال و همراهی مردم پس از تولید آثارش گفته بود: من درس همراه با مردم بودن، برای مردم خواندن در غمها و شادیهایشان و همراه بودن با مسایل اجتماعی و سیاسیشان را از استاد بزرگ همهمان محمدرضا شجریان گرفتم، خواننده یا اصولا هنرمند نمیتواند نسبت به اتفاقات اجتماعش بیتفاوت باشد، قطعا برای همه ما مهم است که اتفاقات اجتماعمان به چه سمتی میرود. همانطور که قطعه «دوباره ایران» را برای خیزش بزرگ مردم در انتخابات خواندم و با اکثر مردم همراه شدم، همینطور برای شهید حججی قطعهای را اجرا کردم و قطعات دیگری را هم به فراخور اجتماعم خواندم. به طور کلی من خواننده عاشقانههای مردم هستم و به این انتخابی که مردم داشتند و لقبی که به من دادند افتخار میکنم، از سوی مردم به خواننده عاشقانهها شهرت پیدا کردم و بابتش بسیار خوشحالم.
به هر ترتیب تک آهنگ «وطنم» را میتوان در ردیف کارهای ماندگاری در حوزه تولید آثار موسیقایی مرتبط با میهن دانست که در آن حجت اشرف زاده به نوعی برای اثبات ارادت و عشق به میهن، حجت را تمام کرد و فضایی را فراهم آورد که یک قطعه سفارشی برای انتخابات، تبدیل به یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ملودی های ملی میهنی شود که بارها و بارها از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون پخش و تبدیل به موسیقی پراستفاده ای برای تولید تک آهنگ ها و نماهنگ ها شود.
