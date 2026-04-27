میلاد هارونی خواننده آثار ملی میهنی و حماسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: براساس برنامه ریزی هایی که طی روزهای گذشته انجام داده بودم، با گروه اجرایی تصمیم گرفتیم تا تک آهنگ ملی میهنی را در ارتباط با جنگ تحمیلی رمضان و با نگاهی متفاوت تولید کنیم. مسیری که برای خودم دربرگیرنده تجربه خاصی بود و شرایطی را فراهم ساخت که یک اثر ویژه با نام «ایران حسین تا ابد پیروز است» تولید و منتشر شود.

وی در توضیح جزئیات این پروژه که نام آن براساس عبارت و یکی از شعارهای این روزهای جنگ رمضان انتخاب شده، توضیح داد: ملودی این پروژه براساس آهنگ سریال «مختارنامه» در تببین مفهوم انتقام از خون شهدای وطن و همچنین موسیقی متن فیلم «محمد رسول الله» با تببین مفهوم نوای فتح و نابودی استکبار ساخته شده است که امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان نیز قرارگیرد.

این خواننده در پایان عنوان کرد: آنچه در این پروژه تلاش کردیم، انجام دهیم، ارائه فضایی متفاوت از شور ملی میهنی و غیرقابل توصیف هم وطنان در جریان حضور کم نظیرشان در کف خیابان ها برای تبیین اتحاد و هم دلی در مبارزه با دشمن است که امیدوارم بتواند بخشی از آنچه را که این روزها شاهد آن هستیم به گوش دنیا برساند. فضایی که با شعر و ترانه قاسم صرافان و تنظیم محمد حقیقی چندی پیش در میادین اصلی شهر تهران هم به صورت زنده اجرا کردم و توانست با استقبال هم مواجه شود.

میلاد هارونی از خوانندگان موسیقی پاپ که طی سال های اخیر آثار متعددی را در حوزه های ملی میهنی منتشر کرده به مناسبت فرا رسیدن اربعین رهبر شهید نماهنگ «حماسه عشق» را با حمایت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیش روی مخاطبان قرار داد.

«أین عمار»، «خط سرخ»، «حسرت زیارت»، «بابا رجب»، «کاخ سیاه»، «برادرانه»، «انقلاب بی مرز»، «صبح پیروزی»، «مادر آئینه‌ها»، «عصر انتظار»، «حرف دل یک ملت»، «بی‌نشون‌ها»، «عشق بی‌مرز»، «حماسه عشق» از جمله آثاری است که این خواننده تاکنون منتشر کرده است.