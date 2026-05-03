۲۳ درخواست قضایی مردم در سیمرغ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در حاشیه اظهار کرد: در اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر سرکشی و بازدید از حوزه‌های قضایی و برگزاری جلسات ملاقات مردمی به‌ویژه در شرایط حساس کشور، بر اساس برنامه مدون دادگستری استان، ضمن حضور در شهرستان سیمرغ، سخنان و درخواست‌های مردم استماع و در صورت نیاز با مطالعه پرونده، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، دیدار بدون واسطه و چهره‌به‌چهره با مردم را از مزایای برگزاری این جلسات عنوان کرد و افزود: با جدیت پیگیر مسائل و مشکلات مردم هستیم و دستورات مقتضی در خصوص این موارد صادر خواهد شد.

پوریانی همچنین از شعب دادگستری و شورای حل اختلاف دادگستری سیمرغ بازدید و با همکاران دیدار و گفتگو کرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در بدو ورود به شهرستان، ضمن حضور در گلزار شهدای شهرستان سیمرغ، به مقام والای شهیدان احمد کشوری، صمصام طور و همه سرداران و شهدای گرانقدر شهرستان نیز ادای احترام کرد.

شهردار و اعضای شورای شهر سیمرغ نیز با حضور در دفتر رئیس حوزه قضایی، مشکلات خود را در راستای توسعه شهری و رفع موانع مطرح کردند که دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

گفتنی است در این دیدارها و جلسات، معاونین دادگستری مازندران، رئیس حوزه قضایی بخش، فرماندار، فرمانده انتظامی شهرستان، شهردار، اعضای شورای شهر و مسئولان محلی حضور داشتند.