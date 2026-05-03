۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۲

۷ هزار زائر ایرانی وارد مدینه شدند

با آغاز عملیات حج تمتع ۱۴۰۵، تاکنون حدود ۷ هزار زائر و عوامل ایرانی وارد سرزمین وحی شده‌اند و روند اعزام‌ها طبق برنامه در حال ادامه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، بنابر اعلام ستاد مدینه منوره، تا پایان روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، مجموع زائران ورودی کشورمان به شهر پیامبر (ص) به حدود ۷ هزار نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، نخستین گروه از زائران ایرانی به تعداد حدود ۱۴۰۰ نفر، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ پس از انجام احرام، مدینه را به مقصد مکه مکرمه ترک خواهند کرد.

در عملیات حج امسال، تمامی زائران ایرانی به‌صورت «مدینه قبل» اعزام می‌شوند و به مدت ۶ شب و ۷ روز در مدینه منوره اقامت خواهند داشت؛ مدت زمانی که نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

