۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۱

معاون آموزش دانشگاه خواستار شد؛

استفاده دانشجویان تربیت مدرس از اینترنت دانشگاه پیام‌نور

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در نامه ای به معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خواستار دسترسی دانشجویان این دانشگاه به اینترنت مراکز پیام‌نور کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان حسینخانی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای به سعید مظلومیان معاون آموزشی دانشگاه پیام نور عنوان کرد: همانگونه که مستحضرید در پی تجاوز دشمن به میهن اسلامی و در اجرای بخشنامه های وزارت عتف، فعالیت آموزشی دانشگاه ها مجازی و از سوی دیگر دسترسی عمومی به اینترنت بین الملل نیز با محدودیت مواجه شد.

پیرو مذاکره به عمل آمده و نیز مباحث مطرح شده در نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و نظر به اینکه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که در سطح تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند، علاوه بر آموزش نیاز مبرم به ادامه فعالیت های پژوهشی خود دارند مزید امتنان خواهد بود دستور فرمایید در راستای کمک به فعال نگه داشتن فرآیند توسعه و تولید علمی کشور همه واحدهای آن دانشگاه همکاری تعامل لازم را با دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برای بهره مندی از اینترنت بین الملل به هر طریق و شکل ممکن مبذول فرمایند.

ان شاء الله با تدبیر هوشمندانه جنابعالی معضل عدم دسترسی به اینترنت بین الملل دانشجویان این دانشگاه در شهرهای مختلف کشور مرتفع شده و فعالیت های پژوهشی دانشجویان گرامی استمرار یابد. پیشاپیش از صدور دستور مساعدت و اقدام عاجل در این زمینه کمال تشکر و قدرانی را می نماید.

براساس گزارش، در حال حاضر با امضای یک توافق‌نامه راهبردی، امکان بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه تهران از زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه اینترنت مراکز استانی پیام‌نور در سراسر کشور را فراهم شده است.

زهرا سیفی

