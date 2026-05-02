به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرنشینان کشتی های ناوگان صمود اعلام کردند که بیش از ۲۲ کشتی از سوی نظامیان صهیونیست مورد حمله قرار گرفته و تعدادی از آنها توسط این اشغالگران تخریب شدند.

برخی فعالانی که توسط صهیونیست ها در آب های بین المللی ربوده شده بودند به کشور یونان تحویل داده شده اند. آنها تاکید کردند ۱۸۰ فعالی که در قالب ناوگان صمود قصد داشتند محاصره نوار غزه را بشکنند توسط نظامیان صهیونیست ربوده و به یک ناو اسرائیلی منتقل شدند. همچنین گزارش شده که دست کم ۳۱ تن در این حملات زخمی شده اند.

این فعالان تاکید کردند، شرایط بازداشت در این ناو که شبیه یک زندان شناور بود بسیار غیر انسانی به شمار می آمد. آنها در مکان های بسیار تنگ قرار گرفتند و آب و غذای کافی نداشتند. برخی از این فعالان بین المللی نیز از سوی نظامیان صهیونیست مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

اشغالگران صهیونیست به صورت مکرر محل نگه داری این فعالان را پر از آب می کردند به طوریکه خوابیدن و حرکت برای آنها سخت شده بود. برخی از این فعالان نیز پا برهنه بودند.