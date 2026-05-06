به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، پس از اینکه رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته با یورش به ناوگان جهانی صمود در آب های بین اللملی بر خلاف موازین بین المللی سرنشینان آن را ربود و آن ها را به اراضی اشغالی منتقل کرد، همسر «تیاگو آویلا» (Thiago Ávila) شهروند برزیلی این ناوگان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما نگرانیم که بازجویان اسرائیلی از خبر مرگ مادر تیاگو برای تهدید یا شکنجه او استفاده کنند.

وی سپس افزود: بدترین شکنجه برای تیاگو این است که بداند مادرش فوت کرده و او نمی‌ تواند اینجا پیش خواهرانش باشد.

سفارت برزیل در اراضی اشغالی روز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «تیاگو آویلا» شهروند برزیل، پس از توقیف ناوگان صمود در آب‌ های بین‌المللی توسط مقامات اسرائیلی، شکنجه شد.

از سوی دیگر، خبرگزاری یورو نیوز هم در این خصوص اعلام کرد: ناوگان جهانی صمود در بیانیه‌ای که در ساعات اولیه روز شنبه منتشر شد، خبر داد که هم «ابو کشک» (Abu Keshek) («سیف ابوکشک» از فعالان فلسطینی است که در جریان حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود ربوده شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد) و هم «تیاگو آویلا» پس از جدا شدن از ۱۷۴ فعال دیگر، توسط ارتش اسرائیل شکنجه شده‌اند.

سازمان همکاری اسلامی پیشتر ضمن صدور بیانیه‌ای حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود ۲ را که در آب‌های بین‌المللی به سمت نوار غزه در حرکت بود را یک جنایت جدید و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه برشمرد.

از سوی دیگر، ثمین الخیطان، سخنگوی کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست تا فورا و بدون قید و شرط، سیف ابو کشک و تیاگو آویلا، فعالانی که پس از حمله به ناوگان جهانی صمود بازداشت شده‌ اند را آزاد کند.

الخیطان در بیانیه‌ ای مورد حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود، اعلام کرد که رساندن کمک‌ های بشردوستانه به مردم فلسطین در غزه و ابراز همبستگی با آنها جُرم نیست.

وی سپس اظهار داشت: اسرائیل باید فوراً و بدون قید و شرط سیف ابو کشک و تیاگو آویلا، اعضای ناوگان جهانی که در آب‌ های بین‌ المللی بازداشت و به اسرائیل منتقل شدند و هنوز بدون اتهام در بازداشت هستند را آزاد کند. ما گزارش‌ هایی مبنی بر شروع اعتصاب غذا توسط تیاگو و سیف ابوکوشک دریافت کرده‌ ایم و این موضوع نگرانی‌ هایی را در مورد سلامتی آنها ایجاد می‌ کند.