برازیلیا: شهروند برزیلی ناوگان صمود توسط اسرائیل شکنجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت برزیل در اراضی اشغالی امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «تیاگو آویلا» (Thiago Ávila) شهروند برزیل، پس از توقیف ناوگان صمود در آب‌ های بین‌المللی توسط مقامات اسرائیلی، شکنجه شد.

از سوی دیگر، خبرگزاری یورو نیوز هم در این خصوص اعلام کرد: ناوگان جهانی صمود در بیانیه‌ای که در ساعات اولیه امروز شنبه منتشر شد، خبر داد که هم «ابو کشک» (Abu Keshek) («سیف ابوکشک» از فعالان فلسطینی است که در جریان حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود ربوده شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد) و هم «تیاگو آویلا» پس از جدا شدن از ۱۷۴ فعال دیگر، توسط ارتش اسرائیل شکنجه شده‌اند.

سازمان همکاری اسلامی پیشتر ضمن صدور بیانیه‌ای حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود ۲ را که در آب‌های بین‌المللی به سمت نوار غزه در حرکت بود را یک جنایت جدید و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه برشمرد.

این بیانیه‌ تاکید کرد که ناوگان صمود ۲ متشکل از فعالانی از ده‌ها کشور بوده و هدف آن جلب توجه به رنج انسانی بی‌سابقه ساکنان غزه و تلاش برای کاهش این وضعیت در سایه ادامه محاصره بوده است.

«سیف ابوکشک» از فعالان فلسطینی است که در جریان حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود ربوده شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

وی یک فعال فلسطینی دارای تابعیت اسپانیایی است که ریاست ائتلاف بین‌المللی ضد اشغالگری را بر عهده دارد. او همچنین بنیان‌گذار جنبش راهپیمایی به سوی غزه است.

دولت اسپانیا پیشتر خواستار آزادی فوری این فعال شده بود. وزارت امور خارجه اسپانیا با اشاره به گزارش‌های مربوط به بازداشت وی و احتمال انتقال او به سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد: با توجه به گزارش‌ها درباره بازداشت شهروند اسپانیایی که یکی از اعضای این ناوگان است، اسپانیا خواستار احترام به حقوق او و آزادی فوری وی است.