۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۲

اقدام رژیم اسرائیل برای مقابله دوباره با کاروان صمود در سواحل یونان

کاروان «ناوگان جهانی صمود» اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در تلاش برای مقابله با کشتی‌های «ناوگان آزادی» در نزدیکی سواحل یونان هستند و این اقدام را تلاشی برای تداوم محاصره غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ناوگان جهانی صمود اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی در تلاش برای مقابله با کشتی‌های «ائتلاف ناوگان آزادی» در نزدیکی سواحل یونان هستند

این ناوگان افزود: حمله به ناوگان آزادی و ناوگان صمود تلاشی ناامیدانه برای ادامه محاصره غزه است.

ناوگان جهانی صمود گفت: کشتی‌های ما در نزدیکی سواحل یونان با تلاش برای مقابله اسرائیل روبه رو شده‌اند.

این ناوگان اعلام کرد: ۴ کشتی از ناوگان آزادی اعلام کردند که یک بالگرد و پهپادها بر فراز آن‌ها پرواز کرده و یک شناور بدون چراغ نیز مشاهده شده است.

در همین راستا، سوزان عبدالله، عضو کمیته سازماندهی ناوگان صمود به شبکه الجزیره گفت: ۴ شناورمان که از ایتالیا به سمت یونان حرکت کرده‌اند، حدود یک ساعت شاهد پرواز پهپادها و بالگرد بر فراز خود بوده‌اند.

عبدالله افزود: سکوت بین‌المللی، اشغالگران را به نقض قوانین بین‌المللی ترغیب می‌کند.

این فعال تأکید کرد: هدف اشغالگران، ساکت کردن تلاش‌های همبستگی با مردم فلسطین و جلوگیری از شکستن محاصره غزه است.

