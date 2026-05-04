اقدام رژیم اسرائیل برای مقابله دوباره با کاروان صمود در سواحل یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ناوگان جهانی صمود اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی در تلاش برای مقابله با کشتیهای «ائتلاف ناوگان آزادی» در نزدیکی سواحل یونان هستند
این ناوگان افزود: حمله به ناوگان آزادی و ناوگان صمود تلاشی ناامیدانه برای ادامه محاصره غزه است.
ناوگان جهانی صمود گفت: کشتیهای ما در نزدیکی سواحل یونان با تلاش برای مقابله اسرائیل روبه رو شدهاند.
این ناوگان اعلام کرد: ۴ کشتی از ناوگان آزادی اعلام کردند که یک بالگرد و پهپادها بر فراز آنها پرواز کرده و یک شناور بدون چراغ نیز مشاهده شده است.
در همین راستا، سوزان عبدالله، عضو کمیته سازماندهی ناوگان صمود به شبکه الجزیره گفت: ۴ شناورمان که از ایتالیا به سمت یونان حرکت کردهاند، حدود یک ساعت شاهد پرواز پهپادها و بالگرد بر فراز خود بودهاند.
عبدالله افزود: سکوت بینالمللی، اشغالگران را به نقض قوانین بینالمللی ترغیب میکند.
این فعال تأکید کرد: هدف اشغالگران، ساکت کردن تلاشهای همبستگی با مردم فلسطین و جلوگیری از شکستن محاصره غزه است.
