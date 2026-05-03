به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه با محمد الزیدی نامزد نخست‌ وزیری عراق به‌ صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه نهاد ارتباطات ریاست‌ جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتگو، نامزدی محمد الزیدی برای نخست‌ وزیری عراق را تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که وی به‌ زودی دولتی فراگیر، متوازن و باثبات در عراق تشکیل خواهد داد.

اردوغان همچنین تاکید کرد که ترکیه همکاری‌ های نزدیک خود با عراق را در چارچوبی راهبردی و نهادی به‌ طور قابل‌توجهی تقویت کرده و در دوره جدید نیز قصد دارد این همکاری‌ ها را بیش از پیش گسترش دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد که آنکارا در موضوعات مهمی از جمله پروژه جاده توسعه، مبارزه با تروریسم، صنایع دفاعی، انرژی و حمل‌ و نقل مصمم به پیشبرد روابط با عراق است.