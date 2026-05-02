سازمان همکاری اسلامی: حمله به ناوگان صمود ۲ جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب ، سازمان همکاری اسلامی ضمن صدور بیانیهای حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود ۲ را که در آبهای بینالمللی به سمت نوار غزه در حرکت بود را یک جنایت جدید و نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه برشمرد.
این بیانیه تاکید کرد که ناوگان صمود ۲ متشکل از فعالانی از دهها کشور بوده و هدف آن جلب توجه به رنج انسانی بیسابقه ساکنان غزه و تلاش برای کاهش این وضعیت در سایه ادامه محاصره بوده است.
سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد که حمله به این ناوگان در آبهای بینالمللی، نقض صریح قواعد حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل است، به ویژه مقرراتی که بر حمایت از فعالان حوزه امدادرسانی و تضمین دسترسی بدون مانع کمکهای انسانی به غیرنظامیان تاکید دارد.
این بیانیه رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جان و سلامت تمامی شرکت کنندگان در این ناوگان دانست و از جامعه بینالمللی خواست برای بررسی این جنایت و انجام تحقیقات لازم اقدام کند.
این سازمان همچنین بر ضرورت آغاز اجرای مرحله دوم طرح صلح مندرج در قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد؛ طرحی که قرار بود شامل بازگشایی تمامی گذرگاههای منتهی به نوار غزه، تأمین امنیت نیروهای امدادی و تسهیل فوری و بدون مانع ارسال کمکهای انسانی باشد.
در همین رابطه «شعیب أوردو» از فعالان ناوگان جهانی صمود ۲ که بیش از ۴۰ ساعت توسط نیروهای رژیم صهیونیستی ربوده شده و در این مدت مورد چندین حمله و بدرفتاری قرار گرفته بود، جزئیاتی از آنچه بر او و همراهانش گذشته را تشریح کرد.
وی گفت: آزاد شدن ما درست است، اما دهها هزار اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند و غزه همچنان تحت محاصره قرار دارد؛ ما زمانی برای توقف نداریم.
این فعال مدنی ادامه داد: باید حرکت کنیم و به مسیر خود ادامه دهیم، نباید به آنچه از ضرب و شتم و شکنجه بر ما گذشت توجه کنیم، بلکه باید فوراً اقدام کرده و به تلاشها ادامه دهیم.
۳۱ فعال در حمله به ناوگان الصمود زخمی شدند
بر اساس گزارشهای موجود، در پی حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود ۲ در آبهای بینالمللی دریای مدیترانه، دست کم ۳۱ فعال زخمی شدند.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی این ناوگان، در میان مجروحان ۴ فعال از نیوزیلند و استرالیا، ۳ نفر از ایتالیا و آمریکا، ۲ نفر از کانادا، هلند، اسپانیا، انگلیس، کلمبیا و آلمان، و همچنین یک فعال از مجارستان، اوکراین، فرانسه، لهستان و پرتغال حضور دارند.
در این بیانیه آمده است که یکی از مجروحان دارای تابعیت دوگانه ترکیه و آلمان است و تلاشها برای شناسایی هویت ۳ نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
این ناوگان در بیانیه دیگر تصریح کرد که فعالان بازداشت شده به مدت حدود ۴۰ ساعت در یک کشتی متعلق به نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در معرض بدرفتاری قرار گرفتهاند.
طبق این گزارش، بازداشت شدگان از غذا و آب کافی محروم بوده و مجبور شدهاند روی سطحی که عمداً خیس شده بود، بخوابند.
