خبرگزاری مهر، گروه استان ها: استان بوشهر پتانسیل‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد ولی با این حال، روند کند و پیچیده صدور مجوزها، کمبود همکاری‌های لازم با سرمایه‌گذاران و موانع اداری متعدد، سدی در برابر شکوفایی اقتصادی این استان ساحلی ایجاد کرده است.

برخورداری از بنادر مهم تجاری از جمله بندر بوشهر، بندر گناوه، بندر دیلم، و بندر عسلویه به عنوان قلب انرژی کشور، صنایع انرژی‌بر، ذخایر گازی و نفتی فراوان، و ظرفیت‌های گردشگری منحصر به فرد (تاریخی، طبیعی و مذهبی)، از ظرفیت های مهم استان محسوب می‌شود.

جذب سرمایه‌گذاری در این استان نه تنها به توسعه اقتصادی خود بوشهر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقاء سطح رفاه جامعه ایفا نماید.

توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در بوشهر می‌تواند اثرات چندجانبه داشته باشد؛ از افزایش درآمدهای ملی از طریق توسعه میدان‌های گازی و پتروشیمی تا رونق بخش گردشگری و خدمات بندری.

موانع سرمایه گذاری در استان بوشهر

کارشناس حوزه سرمایه گذاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود تلاش هایی که برای توسعه سرمایه گذاری در استان بوشهر صورت گرفته ولی برخی از سرمایه‌گذاران با موانع متعددی در مسیر فعالیت اقتصادی خود در استان بوشهر روبرو هستند که البته تنها منحصر به استان بوشهر نیست و در دیگر نقاط نیز این موانع و مشکلات وجود دارد.

مهدی شمسی با اشاره به پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها افزود: فرآیند دریافت مجوزهای لازم برای احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی، اغلب زمان‌بر، طاقت‌فرسا و نیازمند مراجعه به چندین سازمان و ارگان مختلف است.

وی با انتقاد از عدم همکاری کافی دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: گاهی اوقات، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای حمایت از سرمایه‌گذاران وجود ندارد و عدم پاسخگویی به‌موقع، نبود شفافیت در رویه‌ها و نبود یک نگاه واحد به مسئله سرمایه‌گذاری، از جمله مشکلات رایج است.

شمسی با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص زمین بیان کرد: فرآیند طولانی شناسایی، تخصیص و آماده‌سازی زمین، یکی دیگر از موانع مهم محسوب می‌شود و تعیین قیمت‌گذاری زمین و ناهماهنگی بین مالکیت دولتی و خصوصی نیز مشکل‌ساز است.

صدور مجوزها تسریع و تسهیل شود

وی تصریح کرد: با وجود نیاز مبرم سرمایه‌گذاران به منابع مالی، دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب و فرآیند اداری ساده، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بوده است. ارائه وثیقه‌های سنگین و ضمانت‌نامه‌های پیچیده، دسترسی به سرمایه در گردش را محدود می‌کند. فرمول محاسبه ریسک اعتباری ( C_r ) اغلب به نفع سرمایه‌گذار خرد نیست.

کارشناس حوزه سرمایه گذاری ادامه داد: قوانین و مقررات زائد، پیچیدگی‌های اداری و تعدد بخشنامه‌ها، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌سازد. این امر به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی که با قوانین داخلی آشنایی کمتری دارند، چالش برانگیزتر است.

وی با تاکید بر راه‌اندازی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری ادامه داد: تسریع و تسهیل در صدور مجوزها نیازمند ایجاد دفاتر فیزیکی و پلتفرم دیجیتال یکپارچه با اختیارات کافی برای صدور همه مجوزها است.

شمسی اضافه کرد: بهبود فرآیند تخصیص زمین، حمایت مالی و بانکی و طراحی بسته‌های تسهیلاتی با نرخ سود ترجیحی برای طرح‌های اولویت‌دار استان، اصلاح قوانین و مقررات و بازنگری قوانین با مأموریت شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات مخل کسب‌وکار ضروری است.

لزوم بهبود فضای کسب و کار در استان

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بزرگی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و شیلات و ... است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان استفاده شود.

استان بوشهر در حوزه اقتصادی، پتانسیل هایی بهتر از کشورهای حوزه خلیج فارس دارد ولی از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است جعفر پورکبگانی با بیان اینکه بوشهر هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست نیافته است افزود: استان بوشهر در حوزه اقتصادی، پتانسیل هایی بهتر از کشورهای حوزه خلیج فارس دارد ولی از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.

وی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و موانع فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان بوشهر تصریح کرد: باید همه مسئولان برای بهبود فضای کسب و کار در استان پای کار باشند و همکاری و همراهی مناسب صورت گیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت ها در سطح استان خاطرنشان کرد: باید به صورت مستمر مسئولان نشست ها و برنامه هایی را برای رفع موانع و فعال‌سازی ظرفیت‌های بوشهر داشته باشند.

وی داشتن نگاه آینده‌نگر و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با شرایط مختلف را ضروری خواند و افزود: باید از ظرفیت های بزرگ استان بوشهر به خوبی استفاده شود و شاهد اقدامات اثرگذاری در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری باشیم.

ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: برای توسعه و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی پیگیری های بسیار خوبی صورت گرفته و برای سرمایه گذاران در استان فرش قرمز پهن می کنیم و دست سرمایه گذار بخش خصوصی را می گیریم.

رسول رستمی با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب و منحصر به فرد استان بوشهر در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: بوشهر اقتصادی صادرات محور دارد و ظرفیت بالایی برای توسعه سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران جدید دارد.

یکی از چالش ها و مشکلات مهم در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی تمرکز برخی اختیارات در سطح ملی است وی با اشاره به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بوشهر اضافه کرد: با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و تسهیل فرآیندها، استان بوشهر محل خوبی برای حضور سرمایه گذاران بوده و شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر افزود: یکی از چالش ها و مشکلات مهم در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی تمرکز برخی اختیارات در سطح ملی است که باید ساز و کارها اصلاح شود و فرآینده ها با سرعت بیشتری انجام شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ایرانیان در خارج از کشور فعال است و باید با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه بازگشت و مشارکت این سرمایه‌ها در پروژه‌های استان فراهم شود.

رستمی تأکید کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در استان می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه مهم برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی بوشهر ایفا کند.

استان بوشهر با داشتن ظرفیت‌های بالقوه عظیم، نیازمند تحولی اساسی در رویکرد به مقوله سرمایه‌گذاری است. رفع موانع اداری، تسریع در صدور مجوزها، ایجاد فضای همکاری سازنده با سرمایه‌گذاران و ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، گام‌های اساسی در جهت تحقق این امر هستند.

با عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی و ایجاد عزم جدی در میان مسئولان استانی و ملی، می‌توان افق‌های روشنی را برای توسعه اقتصادی پایدار و شکوفایی هرچه بیشتر استان بوشهر ترسیم کرد.

تحقق این چشم‌انداز نه تنها بوشهر را به قطب اقتصادی مسلط در منطقه تبدیل می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص داخل، نقش این استان را به عنوان نگینی درخشان و پیشران اقتصاد ملی تثبیت خواهد کرد.