۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۵

امنیت معیشت مردم خط قرمز پلیس اصفهان است

اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس با رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با محتکران و قاچاقچیان، اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی جامعه قربانی طمع سودجویان شود.

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکرد فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مقابله با جرایم اقتصادی اظهار کرد: جنگ امروز تنها به عرصه نظامی و رسانه‌ای محدود نیست و بخش قابل توجهی از آن در حوزه اقتصاد و معیشت مردم جریان دارد؛ جایی که محتکران، قاچاقچیان و اخلالگران بازار، دانسته یا نادانسته در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات اطلاعات‌محور پلیس افزود: اشراف اطلاعاتی، رصد شبانه‌روزی وضعیت بازار و هماهنگی نزدیک با دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، از محورهای اصلی پلیس برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، احتکار و توزیع کالای غیرمجاز است و در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مفهوم امنیت بازار فراتر از جرایم خیابانی است، تصریح کرد: آرامش اقتصادی مردم، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب‌های ساختگی بازار، از مأموریت‌های مهم پلیس در راستای حفظ امنیت عمومی محسوب می‌شود.

سردار بساطی با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های تخصصی مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اطلاعات و دیگر یگان‌های تخصصی، با بهره‌گیری از روش‌های فنی و اطلاعاتی، شناسایی انبارهای احتکار، شبکه‌های توزیع کالای قاچاق و عناصر اخلالگر بازار را به‌طور ویژه در دستور کار دارند و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه دارد.

وی افزود: برخی سودجویان با احتکار کالاهای اساسی، ایجاد بازار سیاه، افزایش کاذب قیمت‌ها و قاچاق سازمان‌یافته، به‌دنبال تشدید فشار اقتصادی بر مردم هستند؛ در حالی که پلیس این اقدامات را تعرض مستقیم به امنیت و آرامش جامعه می‌داند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نتایج اقدامات پلیس خاطرنشان کرد: طی ماه‌های اخیر، کشفیات قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا، سوخت، ارز، اقلام اساسی و تجهیزات فاقد مجوز قانونی در سطح استان انجام شده که نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

سردار بساطی با قدردانی از همکاری شهروندان و بازاریان قانون‌مدار اظهار کرد: مشارکت مردم، کسبه متعهد و فعالان سالم اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی محتکران و اخلالگران بازار دارد و بخش مهمی از موفقیت‌های پلیس، مرهون همین همراهی مسئولانه است.

وی تأکید کرد: بازاریان شریف، تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی، سرمایه‌های واقعی کشور هستند و پلیس خود را موظف به صیانت از امنیت فعالیت اقتصادی آنان می‌داند؛ چراکه رونق تولید و اعتماد عمومی بدون مقابله جدی با قاچاق و احتکار محقق نخواهد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با هشدار به برهم‌زنندگان نظم اقتصادی گفت: پلیس با اقتدار در تمامی محورهای مواصلاتی، انبارها و مراکز توزیع حضور فعال دارد و هرگونه اقدام برای اخلال در بازار به‌صورت ویژه رصد می‌شود. امنیت معیشتی مردم خط قرمز پلیس است و برخورد با سودجویان با قدرت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6818384

