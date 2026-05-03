امنیت معیشت مردم خط قرمز پلیس اصفهان است

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکرد فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مقابله با جرایم اقتصادی اظهار کرد: جنگ امروز تنها به عرصه نظامی و رسانهای محدود نیست و بخش قابل توجهی از آن در حوزه اقتصاد و معیشت مردم جریان دارد؛ جایی که محتکران، قاچاقچیان و اخلالگران بازار، دانسته یا نادانسته در مسیر اهداف دشمن حرکت میکنند.
وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتمحور پلیس افزود: اشراف اطلاعاتی، رصد شبانهروزی وضعیت بازار و هماهنگی نزدیک با دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، از محورهای اصلی پلیس برای مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق، احتکار و توزیع کالای غیرمجاز است و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مفهوم امنیت بازار فراتر از جرایم خیابانی است، تصریح کرد: آرامش اقتصادی مردم، ثبات قیمتها و جلوگیری از التهابهای ساختگی بازار، از مأموریتهای مهم پلیس در راستای حفظ امنیت عمومی محسوب میشود.
سردار بساطی با اشاره به اجرای مستمر طرحهای تخصصی مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اطلاعات و دیگر یگانهای تخصصی، با بهرهگیری از روشهای فنی و اطلاعاتی، شناسایی انبارهای احتکار، شبکههای توزیع کالای قاچاق و عناصر اخلالگر بازار را بهطور ویژه در دستور کار دارند و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه دارد.
وی افزود: برخی سودجویان با احتکار کالاهای اساسی، ایجاد بازار سیاه، افزایش کاذب قیمتها و قاچاق سازمانیافته، بهدنبال تشدید فشار اقتصادی بر مردم هستند؛ در حالی که پلیس این اقدامات را تعرض مستقیم به امنیت و آرامش جامعه میداند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نتایج اقدامات پلیس خاطرنشان کرد: طی ماههای اخیر، کشفیات قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا، سوخت، ارز، اقلام اساسی و تجهیزات فاقد مجوز قانونی در سطح استان انجام شده که نشاندهنده عزم جدی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
سردار بساطی با قدردانی از همکاری شهروندان و بازاریان قانونمدار اظهار کرد: مشارکت مردم، کسبه متعهد و فعالان سالم اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در شناسایی محتکران و اخلالگران بازار دارد و بخش مهمی از موفقیتهای پلیس، مرهون همین همراهی مسئولانه است.
وی تأکید کرد: بازاریان شریف، تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی، سرمایههای واقعی کشور هستند و پلیس خود را موظف به صیانت از امنیت فعالیت اقتصادی آنان میداند؛ چراکه رونق تولید و اعتماد عمومی بدون مقابله جدی با قاچاق و احتکار محقق نخواهد شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با هشدار به برهمزنندگان نظم اقتصادی گفت: پلیس با اقتدار در تمامی محورهای مواصلاتی، انبارها و مراکز توزیع حضور فعال دارد و هرگونه اقدام برای اخلال در بازار بهصورت ویژه رصد میشود. امنیت معیشتی مردم خط قرمز پلیس است و برخورد با سودجویان با قدرت ادامه خواهد داشت.
