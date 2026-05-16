۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

۱۵۰۰ تن نهاده دامی احتکارشده در دزفول کشف و توقیف شد

دزفول- دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: در ادامه برخورد قاطع با اخلالکَران نظام اقتصادی، یک هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در این شهرستان شناسایی و توقیف شد.

مسلم کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این محموله در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه استان خوزستان کشف شد و پس از هماهنکَی های قضایی، محل نگهداری کالاها تحت نظارت قرار کَرفت و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد.

وی با تأکید بر برخورد شدید و بدون اغماض با محتکران و سودجویان، افزود: افرادی که در شرایط حساس اقتصادی با احتکار کالاهای اساسی و پیش نیازهای زنجیره غذایی جامعه به دنبال اخلال در بازار و فشار بر مردم هستند، با شدیدترین برخورد های قانونی مواجه خواهند شد و هیج راه کَریزی برای سودجویان و اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تاکید کرد: روند شناسایی، رصد و برخورد با محتکران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی، اجازه

سوء استفاده از معیشت مردم را به هیج فرد یا مجموعه ای نخواهد داد.

کد مطلب 6832004

