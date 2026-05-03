ارتباط یک داروی رایج با ریسک بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند افرادی که بیشترین مقدار داروهای آنتیکولینرژیک را مصرف میکنند، ۷۱ درصد بیشتر از افرادی که اصلاً از این داروها استفاده نمیکنند، در معرض مشکلات سلامت قلب قرار دارند.
«هونگ شو»، محقق ارشد و استادیار نوروبیولوژی، علوم مراقبت و جامعه در موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما نشان میدهد که بار دارویی تجمعی میتواند بر تنظیم قلب تأثیر بگذارد، نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در درازمدت.
شو گفت: این بدان معنا نیست که همیشه باید از این داروها اجتناب کرد، اما باید میزان قرار گرفتن در معرض آنها را با دقت کنترل کرد.
داروهای آنتیکولینرژیک اثر یک انتقالدهنده عصبی به نام استیل کولین را کاهش میدهند که نقش کلیدی در عملکرد سیستم عصبی دارد.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه توضیح دادند که این داروها به عنوان کمککنندههای خواب، آنتیهیستامینها، داروهای بیاختیاری ادرار و برخی داروهای ضد افسردگی استفاده می شوند. آنتیکولینرژیکها هم با نسخه و هم بدون نسخه در دسترس هستند.
به عنوان مثال، داروهای مُسکن تایلنول PM و ادویل PM هر دو حاوی داروی آنتیکولینرژیک دیفن هیدرامین هستند. برای مطالعه جدید، محققان سلامت بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر از ساکنان استکهلم ۴۵ ساله یا بالاتر را پیگیری کردند.
هیچکدام سابقه بیماری قلبی به جز فشار خون بالا نداشتند.
این تیم تا ۱۴ سال شرکتکنندگان را پیگیری کرد تا ببیند چگونه داروهای آنتیکولینرژیک ممکن است بر سلامت قلب آنها تأثیر بگذارد.
«نانبو ژو»، محقق ارشد و محقق فوق دکترا در موسسه کارولینسکا، در یک بیانیه خبری گفت: «بسیاری از این داروها توسط افراد مسن و افراد مبتلا به بیماریهای مختلف استفاده میشوند. ما میخواستیم بررسی کنیم که آیا کل میزان مواجهه با این داروها اهمیتی در خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی در طول زمان دارد یا خیر.»
این احتمال وجود دارد که بیماریهای زمینهای که بر افرادی که این داروها را مصرف میکنند تأثیر میگذارند، عامل افزایش خطرات قلبی باشند.تیم تحقیق گفت که برای اثبات اینکه آیا داروهای آنتیکولینرژیک مستقیماً بر سلامت قلب تأثیر میگذارند، به آزمایشهای بالینی نیاز است.
