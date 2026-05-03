۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قم کشف شد

قم- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،منوچهر نصیری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم اظهار کرد: در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه، همکاران موفق شدند ۲ پرونده قاچاق کالا شامل ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و ۴ دستگاه ماینر را کشف و ۲ نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته ۲۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از یک انبار که ارزش تقریبی آن به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌رسد و ضبط ۴ دستگاه ماینر قاچاق از انباری دیگر با ارزش حدود ۳ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس کشف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم افزود: همچنین در این عملیات، ۲ نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند تا پاسخگوی جرم ارتکابی خود باشند.

کد مطلب 6818414

