ورود ۱۷ دستگاه اتوبوس نسل جدید به ناوگان حمل‌ و نقل عمومی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رامین طالبی با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز برای بهروزرسانی ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: با وجود چالشهایی همچون تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای موجود در تأمین تجهیزات، شهرداری شیراز موفق شد ۱۷ دستگاه اتوبوس جدید را از کارخانه خودروسازی ستاره نیک آریا (اسنا) خریداری کند.
وی افزود: این اتوبوسها از نسل جدید اتوبوسهای دیزلی با گیربکس اتوماتیک هستند و با هدف افزایش ایمنی، رفاه و دسترسپذیری شهروندان به ناوگان حملونقل عمومی افزوده میشوند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز، این اتوبوسها به تجهیزات متعددی از جمله سیستم تغییر ارتفاع، قابلیت ورود به سطح پایین برای تسهیل سوار و پیاده شدن، سامانه AVL، رمپ ویژه معلولان و توانخواهان، اینترنت داخل کابین، دوربین ۳۶۰ درجه، تابلوهای دیجیتال اطلاعرسانی، سیستم پرداخت الکترونیک، دوربینهای نظارتی راننده و مسافر و سامانه تهویه هوای پیشرفته اتوماتیک مجهز هستند.
طالبی تأکید کرد: ورود این اتوبوسها گامی در راستای ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و بهبود رفاه شهروندان در استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شیراز به شمار میرود.
