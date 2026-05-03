۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

ورود ۱۷ دستگاه اتوبوس نسل جدید به ناوگان حمل‌ و نقل عمومی شیراز

شیراز -رئیس سازمان مدیریت حمل‌ و نقل مسافر شهرداری شیراز از ورود ۱۷ دستگاه اتوبوس نسل جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رامین طالبی با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز برای به‌روزرسانی ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: با وجود چالش‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود در تأمین تجهیزات، شهرداری شیراز موفق شد ۱۷ دستگاه اتوبوس جدید را از کارخانه خودروسازی ستاره نیک آریا (اسنا) خریداری کند.

وی افزود: این اتوبوس‌ها از نسل جدید اتوبوس‌های دیزلی با گیربکس اتوماتیک هستند و با هدف افزایش ایمنی، رفاه و دسترس‌پذیری شهروندان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت حمل‌ و نقل مسافر شهرداری شیراز، این اتوبوس‌ها به تجهیزات متعددی از جمله سیستم تغییر ارتفاع، قابلیت ورود به سطح پایین برای تسهیل سوار و پیاده شدن، سامانه AVL، رمپ ویژه معلولان و توان‌خواهان، اینترنت داخل کابین، دوربین ۳۶۰ درجه، تابلوهای دیجیتال اطلاع‌رسانی، سیستم پرداخت الکترونیک، دوربین‌های نظارتی راننده و مسافر و سامانه تهویه هوای پیشرفته اتوماتیک مجهز هستند.

طالبی تأکید کرد: ورود این اتوبوس‌ها گامی در راستای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ و نقل عمومی و بهبود رفاه شهروندان در استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شیراز به شمار می‌رود.

