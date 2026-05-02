به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم مظاهری‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامه فرهنگی ویژه شیراز در نانجینگ، پایتخت باستانی چین و شهر خواهرخوانده شیراز اظهار کرد: این رویداد مجموعه‌ای از فعالیت‌های هدفمند را شامل می‌شود.

به گفته وی، نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و تمدنی شیراز، پخش فیلم و سخنرانی درباره ظرفیت‌های این شهر کهن و ارائه سخنرانی تخصصی با محوریت شیخ اجل سعدی بخشی از برنامه‌های اجرا شده در نانجینگ است.

مظاهری زاده همچنین ادای احترام به سعدی و اهدای گل به سردیس این شاعر بزرگ در پارک بین‌المللی دوستی نانجینگ را از دیگر بخش‌های مهم برنامه معرفی کرد.

رئیس اداره ارتباطات بین‌الملل شهرداری شیراز، افزود: این برنامه با همکاری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و شهرداری نانجینگ تدارک دیده شد و شهردار شیراز نیز از طریق پیام تصویری در آیین افتتاحیه سخنرانی خواهد کرد.

وی در ادامه به برگزاری دومین رویداد نکوداشت شیراز در آکرا پایتخت غنا اشاره کرد و آن را نمونه‌ای موفق از دیپلماسی فرهنگی در آفریقا دانست.

مظاهری‌زاده بیان کرد: نمایشگاه عکس شیراز در سه مکان مختلف آکرا برگزار می‌شود و مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان غنایی با موضوع شیراز نیز تدارک دیده شده است.

رئیس اداره ارتباطات بین‌الملل شهرداری شیراز در ادامه تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های شیراز در قالب محتوای متنی و تصویری، سخنرانی شخصیت‌های فرهنگی کشور میزبان و حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در غنا، رایزن فرهنگی، شخصیت‌های علمی و فرهنگی غنا، دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مقیم از دیگر بخش‌های مهم این برنامه است.