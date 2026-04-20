بوستان «امام شهید امت» در شیراز؛ پیوندی سبز با فرهنگ ایثار و شهادت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در روزگاری که زمین بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار مهربانی انسان‌هاست و درخت، به‌عنوان نماد حیات، ایستادگی و تداوم زندگی، معنایی فراتر از یک عنصر طبیعی یافته است، شیراز، شهر شعر، فرهنگ و حماسه، بار دیگر عزم خود را برای آفرینش روایتی سبز و ماندگار جزم کرده است.

شهری که در حافظه تاریخی خود، همواره پیوندی عمیق میان طبیعت، معنویت و فرهنگ را حفظ کرده، این‌بار می‌کوشد تا با زبانی تازه، روایت ایثار و فداکاری فرزندانش را در دل خاک و در قامت نهال‌هایی استوار، به آیندگان منتقل کند.

در این میان، هر نهالی که در این مسیر کاشته خواهد شد، صرفاً نشانه‌ای از توسعه فضای سبز یا زیباسازی شهری نیست؛ بلکه تجلی زنده‌ای از یاد و نام شهیدانی است که با نثار جان خود، امنیت، عزت و آرامش امروز را برای این سرزمین به ارمغان آوردند.

نهال‌هایی که ریشه در خاک دارند، اما شاخه‌هایشان تا آسمان معنویت و ارزش‌های انسانی قد می‌کشند و به نمادی از پیوند ناگسستنی انسان، طبیعت و فرهنگ ایثار تبدیل می‌شوند.

بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای احداث بوستانی با عنوان «امام شهید امت» در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که در امتداد ترویج فرهنگ درختکاری و لبیک به توصیه‌های امام امت حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (دامت‌برکاته)، در قالب پویش ملی «نهال امید» دنبال می‌شود.

این بوستان قرار است بستری باشد برای کاشت نهال به نیابت از شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان؛ اقدامی که نه‌تنها به گسترش فضای سبز شهری می‌انجامد، بلکه به‌مثابه حرکتی فرهنگی و اجتماعی، یاد و راه شهیدان را در کالبد شهر جاری می‌سازد.

بی‌تردید، شکل‌گیری چنین بوستانی، تنها یک پروژه عمرانی نخواهد بود؛ بلکه روایتی ماندگار از هم‌نشینی «زندگی» و «ایثار» است؛ جایی که طبیعت، زبان گویای تاریخ خواهد شد و هر درخت، قصه‌ای از رشادت و ایمان را در گوش زمان نجوا خواهد کرد. شیراز با این گام، می‌کوشد تا بار دیگر نشان دهد که توسعه شهری، آنگاه معنا می‌یابد که در کنار آبادانی زمین، دل‌ها نیز به یاد ارزش‌های والا روشن بماند.

«بوستان امام شهید امت» در شیراز احداث می‌شود

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح این طرح گفت: در پی توصیه‌های راهبردی امام امت در زمینه ترویج فرهنگ درختکاری و کاشت نهال به نیابت از شهدا و در چارچوب پویش ملی «نهال امید»، شهرداری شیراز با همراهی و هماهنگی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، برنامه‌ریزی برای احداث بوستانی با عنوان «امام شهید امت» را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ابعاد این پروژه افزود: این بوستان در زمینی به وسعت حدود ۵۰ هکتار پیش‌بینی شده و هم‌اکنون در مرحله جانمایی و بررسی گزینه‌های مناسب برای احداث قرار دارد؛ بر این اساس، پس از نهایی شدن محل اجرای پروژه و اخذ مجوزها و تأییدیه‌های لازم، عملیات اجرایی آن در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد.

اسدی با تأکید بر رویکرد چندبعدی این طرح تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه، صرفاً افزایش سرانه فضای سبز نیست، بلکه تلاش شده است تا در کنار توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی، زمینه تقویت فرهنگ درختکاری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسداشت نام و یاد شهیدان فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که هر نهال کاشته‌شده در این بوستان، نمادی از امید، حیات، پایداری و تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری باشد.

شهردار شیراز در ادامه با بیان اینکه مدیریت شهری نگاه ویژه‌ای به توسعه متوازن شهر دارد، خاطرنشان کرد: ایجاد و گسترش فضاهای سبز گسترده در کنار طراحی فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی، از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهری در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم با اجرای چنین پروژه‌هایی، علاوه بر بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، بسترهای تعامل اجتماعی و نشاط شهری نیز تقویت شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این بوستان، شاهد شکل‌گیری یکی از پهنه‌های ماندگار و اثرگذار شهری در شیراز باشیم که بتواند همزمان پاسخگوی نیازهای زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان بوده و به عنوان نمادی از پیوند «طبیعت» و «فرهنگ ایثار» در ذهن و خاطره شهر باقی بماند.

گامی در مسیر ارتقای زیست‌پذیری شهری

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای این طرح در راستای تحقق اهداف پویش ملی نهال امید و با هدف ارتقای سرانه فضای سبز شهری برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در طراحی این بوستان تلاش شده است گونه‌های گیاهی سازگار با اقلیم شیراز مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفظ منابع طبیعی، پایداری محیط زیستی این مجموعه نیز تضمین شود.

خوشبخت تأکید کرد: مشارکت شهروندان در چنین پویش‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و تقویت حس مسئولیت اجتماعی در جامعه باشد.

رویکرد منظر شهری در توسعه فضای سبز

حمید کشتکار، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز، نیز اظهار داشت: در طراحی بوستان امام شهید امت، علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، به اصول منظر شهری و ایجاد فضایی ماندگار برای شهروندان توجه ویژه‌ای شده است.

وی افزود: کاشت درختان مثمر در این مجموعه در اولویت قرار خواهد داشت تا این بوستان علاوه بر کارکرد زیست‌محیطی، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز دارای ارزش افزوده باشد.

کشتکار خاطرنشان کرد: این بوستان می‌تواند در آینده به یکی از پهنه‌های سبز شاخص شیراز تبدیل شود و نقش مهمی در تلطیف فضای شهری و ایجاد محیطی آرام برای شهروندان ایفا کند.