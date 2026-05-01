به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، عصر جمعه در هفتاد و ششمین مرحله جهش عمرانی شیراز که با افتتاح هم‌زمان پروژه‌های محرومیت‌زدایی و محله‌محور در منطقه ۱۰ و با محوریت بازآفرینی بافت قدیم شهرک گویم برگزار شد، اظهار کرد: قطار توسعه در سومین حرم اهل‌بیت (ع) متوقف‌شدنی نیست و نهضت افتتاح و کلنگ‌زنی‌های هفتگی با قدرت ادامه دارد.

وی با اشاره به اولویت‌های اصلی مدیریت شهری افزود: تکمیل رینگ‌های ترافیکی، کاهش محرومیت در محلات کم‌برخوردار و توسعه خطوط مترو، سه محور کلیدی برنامه‌های عمرانی شیراز است.

شهردار شیراز با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در توزیع خدمات شهری بیان کرد: عدالت شهری یعنی سطح خدمات و کیفیت زندگی در محلاتی مانند سعدی و کوشن با مرکز شهر تفاوتی نداشته باشد؛ از همین رو، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی به مناطق کمتر برخوردار اختصاص یافته است.

اسدی در ادامه به پروژه‌های ترافیکی اشاره کرد و گفت: بازگشایی مسیرهای جدید و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح برای رفع گره‌های ترافیکی شرق و غرب شهر در حال اجراست. همچنین حفاری تونل‌های خطوط ۲ و ۳ مترو با سرعتی قابل توجه در حال پیشرفت است تا ایستگاه‌های جدید طبق زمان‌بندی به بهره‌برداری برسد.

وی با قدردانی از همراهی شورای شهر و شهروندان تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی صرفاً عملیات اجرایی نیست، بلکه نمادی از امید و خودباوری ملی است.

شهردار شیراز با اشاره به بهره‌برداری از ابرپروژه زیرگذر گویم در مدت‌زمانی کوتاه افزود: این پروژه در شرایطی اجرا شد که در آغاز، نگرانی‌هایی میان کسبه و ساکنان وجود داشت، اما مدیریت شهری با تداوم کار حتی در مقاطع حساس، اجازه توقف پروژه را نداد.

اسدی ادامه داد: برای حمایت از کسبه، اجاره واحدهای جایگزین به مدت دو سال از سوی شهرداری تأمین شد تا کمترین آسیب معیشتی به آنان وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: پروژه زیرگذر گویم با وجود پیچیدگی‌های فنی، در حدود دو سال به بهره‌برداری رسید؛ موضوعی که در ابتدا برای برخی باورپذیر نبود.

شهردار شیراز همچنین از ثبت محله گویم به‌عنوان بافت ناکارآمد و فرسوده خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهره‌مندی ساکنان از تسهیلات قانونی، معافیت‌های عوارض و تسهیل روند نوسازی انجام شده است.

اسدی با تأکید بر حفظ هویت تاریخی محلات اظهار کرد: عناصر قدیمی مانند تیرهای برق چوبی بخشی از تاریخ و هویت شیراز هستند و در طرح‌های بهسازی، حفظ این نشانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: هدف مدیریت شهری، ارتقای کیفیت زندگی در کنار صیانت از هویت تاریخی است و با اجرای طرح‌هایی نظیر کانیواگذاری، آسفالت و ساماندهی فاضلاب، استانداردهای زندگی در این محلات به سطح مناطق مدرن نزدیک خواهد شد.