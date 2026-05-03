به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جابری شاعر معاصر به مناسبت روز معلم و با در نظر گرفتن پیام رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه معلمان، شعری را با عنوان «ماندیم پای مکتب» سروده است.

در این شعر می‌خوانیم؛

یادش بخیر؛ آیه‌ی «حا...میم» در کلاس

یا «فجر» و «فتح» و «نصر» که خواندیم در کلاس

یک روز روی تخته نوشتیم «یا علی»

این نسل ایستاد به تعلیم در کلاس

یا آن زمان که یاد گرفتیم «یا رضا»

یک دست روی قلب... به تعظیم در کلاس

از مرز و بوم، عشق کشیدی درون ما

عاشق شدیم... عاشقِ اقلیم در کلاس

جغرافیا و راهِ خزر تا خلیج فارس

تاریخ و دیو و دشمنِ دژخیم... در کلاس

گفتی به ما که «شِعب ابی‌طالب الگو است»

آموختیم چاره‌ی تحریم... در کلاس

شاهدمثالِ قاف، تماشای «قله» بود

خواندیم درسِ فتحِ مفاهیم... در کلاس

گفتی «شروعِ راهِ توانستن از خود است»

باعث شدی که «ما بتوانیم»... در کلاس

از تنگنا و گردنه‌ها، راه ساختیم

راهی بدون واهمه و بیم در کلاس

این پیشرفت‌ها و رسیدن به قله‌ها

حاصل شد از اراده و تصمیم در کلاس

رفتیم در مسیر شهادت، از آن زمان

این شاخه‌های گل، شده تقدیم... در کلاس

ما بچه‌هایی از دهه‌ی شصت و بعد از آن

ماندیم پای «مکتب» و ماندیم در کلاس

آن سال‌ها گذشت ولی زنده مانده است

در خاطرم معلم و یک «میم» در کلاس