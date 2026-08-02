به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جابری شاعر معاصر به منظور به چالش کشیدن ابهت پوشالی جنگندههای آمریکا در جنگ علیه ایران و همزمان با موفقیت نیروهای مسلح کشورمان در تخریب و انهدام چندین فروند هواپیمای اف ۳۵، شعر «اف سی و چند؟» را با ادبیاتی حماسی و آمیخته به طنز سروده است.
در این شعر میخوانیم:
چه آتشی زده ایران به جان اِف سیوپنج
که ریخت کُرک و پر از آشیانِ اف سیوپنج
پرنده ایست که جنگنده نیست؛ «اف هیچ» است
نشسته «صفر» به دهگان، یکانِ اف سیوپنج
عقابِ ما شده کابوس سنتکام و ترامپ
که جوجه است نماد و نشانِ اف سیوپنج
سقوط کرد سهامش شبیه لاشهی آن
ببین که تخته شد آری... دکان اف سیوپنج
برای ما عددی نیست کلِّ این افها
رسیده است به پایان، توان اف سیوپنج
نمانده آب خوشی بر گلوی پنتاگون
چراکه صاف شد آخر، دهان اف سیوپنج
ارادههاست خطرناکتر... نه جنگنده!
نه بمب و ناو، نه جفتکپران اف سیوپنج
تو ای ترامپ! تُفو بر تمامِ افهایت
بیا ببین خفه شد گفتمان اف سیوپنج
بگو تو ای سگ زردِ درون کاخ سفید!
شکسته است چرا استخوان اف سیوپنج؟
سوال ما شده این روزها که «اف سی و چند؟»
چه شد توان و فلان و فلانِ اف سیوپنج؟
نظر شما