به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، آخرین وضعیت آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را تشریح کرد.



وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل آموزشی در اسفندماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با آغاز شرایط جنگی، اظهار کرد: آموزش دروس نظری در دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت مجازی آغاز شده و در کنار آن، آموزش دوره‌های دستیاری و کارورزی پزشکی به شکل مستمر ادامه دارد؛ چراکه این گروه‌ها به‌طور فعال در ارائه خدمات درمانی نیز مشارکت دارند.



چنگیز با بیان اینکه آموزش‌های بالینی و عملی امکان برگزاری غیرحضوری ندارند، افزود: این بخش از آموزش‌ها به‌طور موقت در مقطعی از اسفندماه و نیمه نخست فروردین‌ماه متوقف شد تا دانشگاه‌ها بتوانند متناسب با شرایط، برنامه‌ریزی لازم را برای فشرده‌سازی دوره‌های عملی انجام دهند.



وی ادامه داد: بر این اساس، دانشگاه‌ها مکلف شدند دوره‌های حضور دانشجویان را کوتاه کرده و آموزش‌های عملی را در بازه‌های فشرده دو تا سه هفته‌ای به جای دوره‌های یک‌ماهه برگزار کنند.



به گفته وی، از نیمه فروردین به بعد، دانشگاه‌ها به‌تدریج فعالیت آموزشی خود را از سر گرفته و آموزش‌های بالینی در رشته‌های مختلف در حال اجراست.



معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به نگرانی برخی خانواده‌ها و دانشجویان در شرایط خاص کشور گفت: به دانشجویانی که تمایل به عدم حضور داشتند، امکان استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات یا انتقال موقت به محل زندگی خانواده‌ها داده شد و دانشگاه‌ها نیز با این درخواست‌ها تا حد امکان موافقت کردند.



وی افزود: در دوره‌های تحصیلات تکمیلی از جمله Ph.D نیز آموزش‌ها به‌صورت ترکیبی شامل آموزش حضوری برای دروس آزمایشگاهی و آموزش مجازی برای دروس نظری ادامه دارد و تلاش می‌شود کاستی‌های آموزشی در پایان ترم جبران شود.



چنگیز درباره وضعیت آزمون‌های علوم پزشکی نیز توضیح داد: به دلیل عدم امکان احراز هویت دقیق در آزمون‌های غیرحضوری، آزمون‌های کشوری همچنان به‌صورت حضوری برگزار خواهند شد.



وی تاکید کرد: آزمون‌های مجازی صرفا برای بازخورد آموزشی قابل استفاده هستند و به‌عنوان آزمون‌های میان‌ترم یا پایان‌ترم مورد تأیید نیستند.



معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: آزمون‌های جامع علوم پزشکی، دندانپزشکی، آزمون پیش‌کارورزی و آزمون ۱۸۰ واحدی داروسازی به دلیل شرایط موجود در موعد مقرر برگزار نشدند و برای جلوگیری از وقفه تحصیلی، تسهیلاتی برای دانشجویان واجد شرایط در نظر گرفته شد.



معاون وزیر بهداشت توضیح داد: دانشجویانی که حداقل معدل لازم را کسب کرده‌اند، اجازه ورود مشروط به مقاطع بالاتر را دریافت کرده‌اند و در آزمون‌های بعدی شرکت خواهند کرد. همچنین برای برخی دانشجویان داروسازی با معدل بالاتر از ۱۴، امکان فارغ‌التحصیلی بدون شرکت در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی فراهم شده است.



وی تاکید کرد: هدف اصلی وزارت بهداشت، جلوگیری از توقف روند آموزشی و حفظ کیفیت آموزش در شرایط بحرانی است و از دانشجویان خواست با جدیت در ترم جاری ادامه تحصیل دهند تا در صورت اعمال تسهیلات جدید، بتوانند از آن بهره‌مند شوند.