اعضای شورای تحول آموزش و پرورش استان تهران به پویش«همکار همدل» پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای تحول آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با هدف حمایت از فرهنگیان و نیروهای خدماتی آسیب‌دیده در حوادث اخیر، با اختصاص بخشی از حقوق خود به این پویش پیوستند.

این اقدام در راستای تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری در خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش و حمایت عملی از همکارانی صورت گرفت که در روزهای گذشته بخشی از آرامش و امکانات زندگی خود را از دست داده‌اند.

یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، ضمن قدردانی از این همراهی، این اقدام را نمادی از همبستگی واقعی در بدنه مدیریتی آموزش‌وپرورش دانست و تأکید کرد: چنین حرکت‌هایی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای ترمیم آسیب‌های واردشده به زندگی همکاران باشد.

بر اساس این گزارش، اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران اعلام کرده است که پویش «همکار همدل» با مشارکت فرهنگیان، مدیران و خیرین همچنان ادامه دارد و کمک‌های جمع‌آوری‌شده صرف حمایت از همکاران آسیب‌دیده خواهد شد.