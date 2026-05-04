به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مادر سلیمان» نوشته روح الله شریفی در ۱۳۶ صفحه و با شمارگان ۲۳۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

مادر سلیمان ۱۰ داستان کوتاه درباره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم است. این کتاب به بررسی روابط انسانی، عشق، فداکاری و پیچیدگی‌های زندگی انسان ها در سایه جنگ می‌پردازد. این اثر تلاش می‌کند تا تصویری واقعی از چالش‌ها و دشواری‌هایی که افراد در اثر جنگ با آن مواجه می‌شوند، ارائه دهد.

اگرچه مادر سلیمان شخصیت اصلی داستان «ننه مرضیه» است اما شخصیت و دنیای ذهنی او بر همه داستان‌های کتاب سایه انداخته و به نحوی مادر بقیه داستان‌هاست. نویسنده با بهره‌گیری از زبانی روان و توصیفات دقیق، خواننده را به دنیای پرماجرای دهه ۶۰ وارد می‌کند و احساسات عمیق شخصیت‌ها را به خوبی به تصویر می‌کشد. تردید، صبر، انتخاب، مرگ آگاهی و ستایش زندگی مضمون اصلی این کتاب است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

«اسمش ثریاست. زنی ۳۵ ساله. بچهه‌ی لاهیجان.گرم و اجتماعی. از روزی که می آید بهاره تندخویی اش کمتر می شود. اعتماد به نفسش بالاتر می رود. بهاره روز اول می گفت این جا من خیلی بی پناهم. زیر سایه دوتا مرد دَخو. یکی که با قهر می ره جنگ. فقط صداش پخش می شه. یکی هم که خبر تلخ مرد اول رو میاره. یک جور عزرائیل. پستچیمون هم که اشکش در مشکشه.همین جوری مفتی گریه می کنه...»

این کتاب که برگزیده دومین جشنواره بین المللی ایثار و شهادت نیز بوده است با شمارگان ۲۳۰ نسخه و بهای ۲۰۰هزارتومان منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.