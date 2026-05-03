به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز برداشت برگ سبز چای در اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: سازمان چای کشور با ۱۶۲ کارخانه برای تحویل برگ سبز چای، قرارداد منعقد کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده، افزود: از این میزان، ۲ هزار و ۳۰۰ تن چای خشک به دست آمده است.

رئیس سازمان چای کشور در ادامه، سهم دولت را ۲۵ درصد و سهم کارخانجات را ۷۵ درصد برای پرداخت قیمت برگ سبز چای اعلام کرد و گفت: تاکنون سهم دولت ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که تلاش می‌شود نخستین تخصیص از سهم دولت گرفته شود. کارخانجات نیز تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان از سهم خود را به چایکاران پرداخت کرده‌اند.

جهانساز قیمت برگ سبز چای درجه یک را ۴۲ هزار تومان و درجه دو را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: خوشبختانه قیمتی که امسال شورای قیمت‌گذاری برای برگ سبز چای تعیین کرده، رضایت چایکاران را جلب کرده و باعث بازگشت آنان به عرصه باغات چای شده است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: ۵۲ هزار بهره‌بردار در بیش از ۲۲ هزار هکتار از باغات چای فعالیت دارند