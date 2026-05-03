به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از تجهیز ۴۰۰۰ کلاس درس به سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و بهرهمندی بیش از ۷۰ هزار دانشآموز از تجهیزات جدید آموزشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بزرگترین سالن ورزشی دانشآموزی استان با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر تا مهرماه به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: معلمان عزیز طلایهداران توسعه انسانی هستند و وظیفه ما در مجموعه نوسازی مدارس فراهم کردن فضایی استاندارد و ایمن برای تحقق اهداف والای این عزیزان است.
وی با تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی از پیشرفت خیرهکننده زیرساختهای ورزشی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵ سالن ورزشی در سطح استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد در حال اجرا هستند به ویژه سالن ورزشی مجتمع شهید بهشتی با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر به عنوان یکی از پروژههای شاخص استان، با تمام توان در حال تکمیل است و تلاش میکنیم تا مهرماه سال جاری آماده میزبانی از دانشآموزان شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان در بخش دیگری از گزارش خود به نهضت تجهیز مدارس اشاره کرد و افزود: در یک اقدام گسترده ۴۰۰۰ کلاس درس در مناطق مختلف استان به سیستمهای استاندارد سرمایشی و گرمایشی مجهز شدهاند که از این تعداد ۷۲ سالن ورزشی نیز از این تجهیزات بهرهمند گردیدند که این اقدامات در کنار توزیع تجهیزات آموزشی منجر به بهبود شرایط تحصیلی برای بیش از ۷۰ هزار دانشآموز شده است.
وی با اشاره به موفقیت طرح «شهید عجمیان» در راستای بهسازی و شادابسازی مدارس، تصریح کرد: در سال گذشته شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف این طرح بودیم و برای سال جاری نیز ۵۵۰ مدرسه در سطح استان هدفگذاری شدهاند تا با مشارکت گروههای جهادی و ظرفیتهای استانی عملیات بهسازی آنها انجام شود.
لکزایی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی ما برقراری عدالت آموزشی و ورزشی در تمامی نقاط استان بهویژه مناطق کمبرخوردار است تا با تکمیل این پروژهها، شاخصهای کالبدی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ارتقای ملموسی یابد.
