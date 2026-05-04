کشف محموله شیر خشک و مکمل های دامپزشکی در شهرستان نیمروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین میرصوفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان نیمروز در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه فرد یا افرادی قصد قاچاق شیرخشک و مکمل های دامپزشکی به خارج از کشور را دارند، به مسیر تردد آنها اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیمروز افزود: ماموران پلیس در یکی از محورهای مواصلاتی خودروی باری حامل اقلام قاچاق را مشاهده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو تعداد: ۳۰۰۰ قوطی شیرخشک، ۶۰۰ قلم مکمل دامپزشکی و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.