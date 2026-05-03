۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

آغاز فرآیند انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) از آغاز فرایند انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان این دانشگاه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد. این انتخابات با هدف تقویت زمینه‌های مشارکت، همفکری، تصمیم‌سازی و همکاری دانشجویان در امور صنفی-رفاهی و همچنین حفظ و پیگیری حریم و حقوق دانشجویی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی، ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در این شورا از روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام و تکمیل فرم عضویت به وب‌سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به نشانی https://alzahra.ac.ir/web/student/shoraforms مراجعه کنند.

شرایط و ضوابط داوطلبان

بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه شورای صنفی رفاهی دانشجویان، متقاضیان باید واجد شرایط زیر باشند:

- التزام عملی به قانون اساسی، ولایت فقیه و قوانین موضوعه کشور.

- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی.

- داشتن ثبت‌نام آموزشی و اخذ واحد در نیمسال برگزاری انتخابات.

- نداشتن حکم محکومیت قطعی در شورای انضباطی یا محکومیت کیفری مؤثر.

- نداشتن اشتهار به اعمال مغایر با مقررات مؤسسه، شئون اخلاقی و رفتاری، یا مشکلات روان‌شناختی (با تأیید مراجع ذی‌صلاح).

- شرط معدل: حداقل معدل ۱۴ برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی، ۱۵ برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای، و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری.

- نداشتن مشروطی در نیمسال پیشین یا دو نیمسال مشروطی غیرمتوالی.

- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی-هنری و انجمن‌های علمی دارای مجوز.

- دارا بودن حداقل دو نیمسال باقی‌مانده از دوران تحصیل (با احتساب نیمسال فعلی).

تبصره ۱:* دانشجویان مهمان موقت مجاز به داوطلب شدن در انتخابات شورای واحد نیستند.

تبصره ۲: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از زمان ورود به دانشگاه مجاز به شرکت در انتخابات هستند.

زهرا سیفی

