به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، قدرت حزبالله در استفاده از سلاح های تاکتیکی و وارد آوردن خسارات به ارتش رژیم صهیونیستی نهاد نظامی اسرائیل را به ستوه آورده است.
در این گزارش آمده است، ساکنان مناطق شمالی اراضی اشغالی در ترس و وحشت به سر می برند.
شبکه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» نیز پیشتر در این باره اعلام کرد: باید این عبارت سخت را بگوییم؛ هیچ راهکار قطعی و نهایی برای مسئله ریزپرندههای [حزبالله] وجود ندارد.
همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وجود روحیه سرخوردگی در ارتش این رژیم به دلیل نبود راه حل برای تهدید ریزپرندههای انتحاری و پهپادها خبر داد.
