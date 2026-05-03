به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، قدرت حزب‌الله در استفاده از سلاح های تاکتیکی و وارد آوردن خسارات به ارتش رژیم صهیونیستی نهاد نظامی اسرائیل را به ستوه آورده است.

در این گزارش آمده است، ساکنان مناطق شمالی اراضی اشغالی در ترس و وحشت به سر می برند.

شبکه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» نیز پیشتر در این باره اعلام کرد: باید این عبارت سخت را بگوییم؛ هیچ راهکار قطعی و نهایی برای مسئله ریزپرنده‌های [حزب‌الله] وجود ندارد.

همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وجود روحیه سرخوردگی در ارتش این رژیم به دلیل نبود راه حل برای تهدید ریزپرنده‌های انتحاری و پهپادها خبر داد.