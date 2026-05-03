۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

هاآرتص: حزب‌الله ارتش اسرائیل را به ستوه آورده است

یک روزنامه عبری زبان به قدرت حزب‌الله در استفاده از سلاح‌های تاکتیکی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، قدرت حزب‌الله در استفاده از سلاح های تاکتیکی و وارد آوردن خسارات به ارتش رژیم صهیونیستی نهاد نظامی اسرائیل را به ستوه آورده است.

در این گزارش آمده است، ساکنان مناطق شمالی اراضی اشغالی در ترس و وحشت به سر می برند.

شبکه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» نیز پیشتر در این باره اعلام کرد: باید این عبارت سخت را بگوییم؛ هیچ راهکار قطعی و نهایی برای مسئله ریزپرنده‌های [حزب‌الله] وجود ندارد.

همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وجود روحیه سرخوردگی در ارتش این رژیم به دلیل نبود راه حل برای تهدید ریزپرنده‌های انتحاری و پهپادها خبر داد.

