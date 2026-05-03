حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگندههای رژیم صهیونیستی ساعتی پیش مناطق شرقی شهرک زوطر را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.
المیادین همچنین از حمله هوایی اشغالگران به شهرک صریفا در ۴ نوبت خبر داد.
خبرنگار المیادین تصریح کرد که حمله هوایی اشغالگران صهیونیست، شهرک صدیقین را نیز هدف قرار داد.
در همین رابطه وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از تاریخ ۲ مارس تاکنون به ۲۶۵۹ شهید و ۸۱۸۳ زخمی افزایش یافته است.
از سوی دیگر رسانههای رژیم صهیونیستی از سردرگمی و شکست نظامیان این رژیم در بخشهای اشغالی جنوب لبنان خبر میدهند. در همین رابطه روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که توانایی حزبالله در استفاده از سلاحهای تاکتیکی و وارد آوردن خسارات، نهاد نظامی اسرائیل را به شدت خسته کرده و وضعیت خسارت و وحشت را برای ساکنان شمال نیز ایجاد میکند.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز به نقل از منابعی در ارتش این رژیم اعلام کرد: ما در جنوب لبنان با سردرگمی عمل میکنیم. نه میتوانیم پیشروی کنیم و نه عقبنشینی.
بر اساس این گزارش ارتش رژیم صهیونیستی اذعان دارد که نیروهایش در پی تهدید فزاینده پهپادهای حزبالله در یک تله استراتژیک گرفتار شدهاند.
