فرار بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داد، ارتش اشغالگر طی ۲ روز گذشته تصمیم گرفته اکثر بولدوزرهای خود را که از آنها در عملیات تخریب ساختمان های روستاهای جنوبی لبنان استفاده می کرد از این منطقه خارج کند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی از سوی پهپادهای حزب الله مورد هدف قرار گرفتند. این حملات موفقیت آمیز باعث شده رژیم صهیونیستی نتواند به تجاوزات میدانی خود در منطقه ادامه دهد.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، قدرت حزب‌الله در استفاده از سلاح های تاکتیکی و وارد آوردن خسارات به ارتش رژیم صهیونیستی نهاد نظامی اسرائیل را به ستوه آورده است.

در این گزارش آمده است، ساکنان مناطق شمالی اراضی اشغالی در ترس و وحشت به سر می برند.