  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

عاملان قدرت‌نمایی در یکی از محله‌های خرم‌آباد دستگیر شدند

عاملان قدرت‌نمایی در یکی از محله‌های خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: عاملان قدرت‌نمایی در یکی از محله‌های شهر خرم‌آباد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی در یکی از محله‌های خرم‌آباد، بلافاصله حافظان امنیت بااقتدار در محل حاضر شدند.

در ادامه اقدام به‌عمل‌آمده، دو نفر از عوامل قدرت‌نمایی مقتدرانه دستگیر و برای بررسی‌های بیشتر به مقر انتظامی منتقل شدند. پس از تکمیل اقدامات قانونی، موضوع با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس لرستان در پایان با هشدار جدی به مخلان نظم و امنیت عمومی و سلب‌کنندگان آسایش مردم اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه رفتار هنجارشکنانه یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ به اطلاع رسانند تا با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6818518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها