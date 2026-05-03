به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی در یکی از محله‌های خرم‌آباد، بلافاصله حافظان امنیت بااقتدار در محل حاضر شدند.

در ادامه اقدام به‌عمل‌آمده، دو نفر از عوامل قدرت‌نمایی مقتدرانه دستگیر و برای بررسی‌های بیشتر به مقر انتظامی منتقل شدند. پس از تکمیل اقدامات قانونی، موضوع با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس لرستان در پایان با هشدار جدی به مخلان نظم و امنیت عمومی و سلب‌کنندگان آسایش مردم اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه رفتار هنجارشکنانه یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ به اطلاع رسانند تا با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.