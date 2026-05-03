۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تغییر فرهنگ شکایت محوری در دادگستری سمنان؛ دسترسی مردم آسانتر شد

سمنان- رئیس دادگستری استان سمنان از تغییر فرهنگ شکایت محوری به صلح و سازش در استان خبر داد و گفت: با برپایی موکب دادگستری دسترسی مردم به خدمات آسانتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان با اشاره به برپایی موکب و میز خدمت در دل گردهمایی مردمی شب‌های اقتدار، بیان داشت: این اقدام امکان دیدار مردم بی واسطه را با مسئولان قضایی و مشاوره حقوقی را فراهم ساخته است.

وی با تاکید به اینکه ایجاد دسترسی مستقیم و آسان‌تر مردم به خدمات قضایی روند رسیدگی به پرونده ها را کوتاه تر می کند، افزود: در این راهکار اختلافات کوچک در همان ابتدای مسیر با گفتگو و میانجی گری و توافق طرفین حل می‌شود.

رئیس دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه فشار و هزینه های روانی به مردم در برپایی میز خدمت دادگستری کاهش می یابد، ادامه داد: گسترش این رویداد باعث تغییر فرهنگ شکایت محوری و جایگزین آن با صلح و سازش و آشتی می‌شود.

اکبری ترویج فرهنگ صلح و سازش را موجب کاهش تراکم پرونده ها دانست و اظهار داشت: این میز خدمت تا پایان برگزاری این اجتماعات شبانه همچنان برپا خواهد بود.

وی به حضور مستمر عدالت کنار مردم و پیوند نزدیک تر دستگاه قضا با متن جامعه تاکید کرد و افزود: سرعت، دقت، عدم تشریفات و حفظ کرامت مردم ویژگی مهم این میز خدمت است.

کد مطلب 6818543

