فعالیت ۳۲ شعبه دادگاه صلح در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: سال گذشته نزدیک به ۸۸ هزار فقره پرونده در دادگاه های صلح استان ثبت شد که با تلاش همکاران ما در شعب علاوه بر پرونده های ورودی، تعدادی از پرونده های سال پیش از آن نیز رسیدگی و در مجموع ۸۹ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد.

آسیابی افزود: در حال حاضر ۳۲ شعبه دادگاه صلح در گلستان فعال است که علاوه بر رسیدگی به پرونده ها، بر ترغیب طرفین به مصالحه نیز تمرکز دارند که در نتیجه این تلاش سال گذشته چهار هزار و ۲۱۹ فقره از ‌پرونده های مختومه شده در محاکم صلح با سازش بسته شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در کنار تمام شعب دادگاه های صلح، یک شعبه شورای حل اختلاف نیز مستقر شده است که همین اقدام، یکی از علل سازش در پرونده هاست.

آسیابی، با بیان این که با وجود شرایط جنگی در در چند ماه گذشته، هیچ وقفه ای در رسیدگی یه پرونده در محاکم استان ایجاد نشده است افزود: رسیدگی پرونده ها و خدمت رسانی به مردم بی وقفه ادامه دارد و میز های خدمت قضایی نیز در کنار تجمع های شبانه مردم، برپاست و رسیدگی به درخواست های مردم در میدان انجام می شود.