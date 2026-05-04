حسین عبادتی دبیر رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت مسائل تربیتی اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، فرصت کوتاهی تا آغاز سال تحصیلی وجود داشت و این اراده شکل گرفت که روایت اول از این اتفاقات، توسط خود نظام تعلیم و تربیت ارائه شود.

وی افزود: با توجه به پیچیدگی و زمان‌بر بودن تألیف، چاپ و توزیع کتاب‌های درسی از نظر تخصصی و فرایندی، تولید بسته‌های تربیت و یادگیریی از ایرانمان دفاع می‌کنیم محقق شد و برای سه مقطع دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، چاپ و توزیع شد.

عبادتی ادامه داد: مسئله بعدی این بود که این بسته‌ها باید توسط دانش‌آموزان خوانده شوند، به همین دلیل سازمان به این جمع‌بندی رسید که رویدادی طراحی شود تا این کتاب‌ها ترویج شوند، اما نه صرفاً در قالب کتاب‌خوانی؛ بلکه با رویکردی تعاملی که دانش‌آموز را به عنصر فعال تبدیل شود که در این رویداد، دانش‌آموز علاوه بر مطالعه، باید واکنش نشان دهد، کنش داشته باشد و در سطوح بالاتر حتی تولید محتوا انجام دهد تا مفاهیم عمیق‌تر در ذهن او تثبیت شود.

تأثیر شرایط جنگ و مشکلات اینترنت بر اجرای رویداد

دبیر رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» با اشاره به زمان‌بندی اجرا گفت: این رویداد همزمان با ایام جنگ رمضان و در نیمه‌های فروردین ماه آغاز شد و تاکنون بیش از ۷۰ هزار دانش‌آموز به‌صورت کامل وارد رویداد شده‌اند. البته تعداد بازدیدها بیشتر است، اما این عدد مربوط به افرادی است که علاوه بر بازدید، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که این رویداد به پرمخاطب‌ترین رویداد شبکه شاد تبدیل شود.

طراحی چالش‌ها متناسب با سن دانش‌آموزان

عبادتی درباره طراحی چالش‌ها گفت: برای هر مقطع تحصیلی، چالش‌های متفاوتی طراحی شده است. ما برای هر مقطع یک نقشه راه جداگانه در نظر گرفتیم که بر اساس اصل «حرکت از آسان به سخت» طراحی شده است.

وی توضیح داد: در هر کتاب ۸ فصل وجود دارد و برای هر فصل سه سطح تعریف شده که در مجموع ۲۴ مرحله را شامل می‌شود.

دبیر رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» ادامه داد: در سطح اول، چالش‌ها ساده و متنی هستند و برخی دانش‌آموزان حتی بدون مراجعه به بسته‌ها نیز می‌توانند به آن‌ها پاسخ دهند، در نهایت دانش‌آموزان با پاسخ به سؤالات امتیاز کسب می‌کنند و در پایان هر سطح، نشان دریافت می‌کنند که این نشان‌ها در نهایت رتبه آن‌ها را مشخص می‌کند، در سطوح دوم و سوم نیز، پادکست‌ها و ویدیوها به محتوای رویداد اضافه می‌شود و چالش‌ها از حالت متنی خارج شده و به سمت تولید محتوا حرکت می‌کند.

نوآوری در تعریف کار جمعی در کنار رقابت فردی

وی با اشاره به یکی از ویژگی‌های مهم رویداد بیان کرد: در این رویداد علاوه بر کار فردی، کار جمعی نیز دیده شده است. اگر بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموزان یک مدرسه در یک سطح شرکت کنند، علاوه بر امتیاز فردی، امتیاز جمعی نیز دریافت می‌کنند.

دبیر رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» افزود: این مدل برای نخستین‌بار در چنین رویدادهایی اجرا شده است و باعث می‌شود دانش‌آموزان یکدیگر را به مشارکت تشویق کنند.

وی همچنین ادامه داد: این الگو در سطح منطقه و استان نیز تعریف شده و حتی مدیران و معاونان مدارس نیز در صورت تحقق این مشارکت، نشان دریافت می‌کنند.

جوایز چندلایه؛ از نشان‌های رسمی تا جوایز مادی

حسین عبادتی درباره جوایز اظهار کرد: دو نوع جایزه در نظر گرفته شده است؛ نخست، جوایزی که بدون قرعه‌کشی به همه شرکت‌کنندگان موفق تعلق می‌گیرد، از جمله نشان‌های استانی، ملی و جشنواره تولید محتوای الکترونیک که این نشان‌ها دارای ارزش معنوی و مادی هستند و در فرآیندهایی مانند کنکور و پذیرش دانشگاه فرهنگیان تأثیر گذارند.

وی گفت: این رویداد از فروردین ماه آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه دارد؛ اختتامیه آن نیز در تابستان برگزار خواهد شد.

دبیر رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» اظهار کرد: پس از ۳۱ خرداد که این رویداد به اتمام برسد، طبیعتا دو هفته زمان نیاز است تا داوری انجام شود. البته بخشی که مربوط به دریافت امتیاز سطوح است، در پایان همان دوره دریافت و مشاهده می‌شود اما بخش دیگری که مربوط به جوایز مادی است، در تیرماه اعلام خواهند شد.

عبادتی درباره داوری توضیح داد: بخش زیادی از داوری به‌صورت هوشمند انجام می‌شود، اما در مراحل پیشرفته، از داوران جشنواره‌های تخصصی استفاده خواهد شد.

جذابیت‌های طراحی برای دانش‌آموزان

وی در ادامه گفت: در طراحی این رویداد، بار شناختی کاهش یافته و مسیر دسترسی ساده شده است. همچنین حس پیشرفت، رقابت و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان تقویت می‌شود؛ محتوا نیز متناسب با سن و نیازهای روانی دانش‌آموزان در آن دوره طراحی شده است.

عبادتی افزود: مهارت‌هایی که در این رویداد مدنظر قرار گرفته، مهارت‌های عمومی است؛ از جمله مهارت گوش دادن دقیق و مهارت برقراری ارتباط. در برخی چالش‌ها دانش‌آموز باید با اعضای خانواده یا افراد محل زندگی خود گفت‌وگو کند و حتی درباره موضوعاتی مانند فضای جنگ ۱۲ روزه یا جنگ رمضان، میزان همدلی مردم و مصادیق آن بررسی انجام دهد و نتایج را ارائه کند.

وی ادامه داد: این فرآیند مستلزم آن است که دانش‌آموز بتواند گفت‌وگو کند، ارتباط بگیرد و مشاهدات خود را بیان کند. بنابراین نیازی به مهارت تخصصی یا گذراندن دوره خاصی نیست و هر دانش‌آموزی می‌تواند صرفاً با حضور در این موقعیت‌ها، از عهده چالش‌ها برآید.

حسین عبادتی با اشاره به کارکرد تربیتی این طراحی تصریح کرد: در کنار اهداف آشکار، یک رویکرد پنهان نیز در این چالش‌ها وجود دارد و آن تقویت همین مهارت‌هاست. زمانی که دانش‌آموز برای انجام یک چالش به گفت‌وگو با اطرافیان می‌پردازد، مهارت شنیدن، یادداشت‌برداری، ارتباط‌گیری، گفت‌وگو و همدلی او به‌صورت طبیعی تقویت می‌شود.

دبیر این رویداد خاطرنشان کرد: در این طرح به دنبال آموزش مهارت‌های فنی مانند تولید محتوای الکترونیک نیستیم، چرا که این حوزه‌ها در قالب جشنواره‌های تخصصی دیگر به‌طور کامل پوشش داده می‌شوند و آموزش‌های لازم در آن بخش‌ها ارائه شده است.

عبادتی تأکید کرد: هدف اصلی، آموزش دو مهارت کلیدی است: درک مسئولیت فردی در شرایط ملی و توانایی تشخیص اخبار صحیح از جعلی، جنگ امروز، جنگ شناختی است و دانش‌آموز باید بتواند اخبار درست را از نادرست تشخیص دهد.

دبیر رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» در پایان گفت: این رویداد به‌صورت موقت طراحی نشده و در سال‌های آینده با محتوای جدید ادامه خواهد یافت زیرا نگاهمان به این رویداد توسعه‌ای است.