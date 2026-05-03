۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

پایش سلامت ۲۸ هزار سالمند در کاشان انجام شد

کاشان - رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان از ارائه خدمات جامع بهداشتی و مراقبتی به بیش از ۲۸ هزار سالمند در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به افزایش جمعیت سالمندان در کشور اظهار کرد: حفظ کرامت و تأمین سلامت سالمندان، علاوه بر آنکه یکی از مأموریت‌های اصلی نظام سلامت است، یک مسئولیت مهم انسانی و اجتماعی نیز به شمار می‌رود

وی سالمندی را مرحله‌ای طبیعی از چرخه زندگی انسان دانست و افزود: این دوره که معمولاً از سنین ۶۰ تا ۶۵ سالگی آغاز می‌شود، با تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی همراه است. هرچند برخی توانایی‌های بدنی در این دوره کاهش می‌یابد، اما سالمندان از تجربه و پختگی بیشتری برخوردار هستند و توجه به سلامت و کیفیت زندگی آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس مرکز بهداشت کاشان با اشاره به خدمات ارائه‌شده در سال گذشته تصریح کرد: از مجموع ۵۰ هزار و ۷۶۰ سالمند تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، ۲۸ هزار و ۳۳۴ نفر معادل ۵۵.۸ درصد حداقل یک بار مراقبت دوره‌ای دریافت کرده‌اند.

وی در تشریح خدمات ارائه‌شده خاطرنشان کرد: در این مدت ۲۵ هزار و ۲۱۸ مورد ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و ۶ هزار و ۵۲۲ مورد غربالگری سرطان کولورکتال (روده بزرگ) انجام شده است که نقش مهمی در پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌های غیرواگیر دارد.

پنجه‌شاهی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت روان و پیشگیری از حوادث اشاره کرد و گفت: ۲۷ هزار و ۹۹۴ مورد ارزیابی افسردگی در سالمندان انجام شده و برای تمامی ۲۸ هزار و ۳۳۴ سالمند مراجعه‌کننده نیز ارزیابی خطر سقوط و اختلال تعادل صورت گرفته است تا از بروز حوادث و شکستگی‌های دوران سالمندی پیشگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها در راستای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، پیشگیری از ناتوانی، کاهش حوادث ناشی از سقوط و ارتقای سلامت روان سالمندان انجام می‌شود و توسعه این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی سالمندان داشته باشد.

