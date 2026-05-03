پایش سلامت ۲۸ هزار سالمند در کاشان انجام شد

مرتضی پنجهشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به افزایش جمعیت سالمندان در کشور اظهار کرد: حفظ کرامت و تأمین سلامت سالمندان، علاوه بر آنکه یکی از مأموریتهای اصلی نظام سلامت است، یک مسئولیت مهم انسانی و اجتماعی نیز به شمار میرود
وی سالمندی را مرحلهای طبیعی از چرخه زندگی انسان دانست و افزود: این دوره که معمولاً از سنین ۶۰ تا ۶۵ سالگی آغاز میشود، با تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی همراه است. هرچند برخی تواناییهای بدنی در این دوره کاهش مییابد، اما سالمندان از تجربه و پختگی بیشتری برخوردار هستند و توجه به سلامت و کیفیت زندگی آنان اهمیت ویژهای دارد.
رئیس مرکز بهداشت کاشان با اشاره به خدمات ارائهشده در سال گذشته تصریح کرد: از مجموع ۵۰ هزار و ۷۶۰ سالمند تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، ۲۸ هزار و ۳۳۴ نفر معادل ۵۵.۸ درصد حداقل یک بار مراقبت دورهای دریافت کردهاند.
وی در تشریح خدمات ارائهشده خاطرنشان کرد: در این مدت ۲۵ هزار و ۲۱۸ مورد ارزیابی خطر بیماریهای قلبی و عروقی و ۶ هزار و ۵۲۲ مورد غربالگری سرطان کولورکتال (روده بزرگ) انجام شده است که نقش مهمی در پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیرواگیر دارد.
پنجهشاهی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت روان و پیشگیری از حوادث اشاره کرد و گفت: ۲۷ هزار و ۹۹۴ مورد ارزیابی افسردگی در سالمندان انجام شده و برای تمامی ۲۸ هزار و ۳۳۴ سالمند مراجعهکننده نیز ارزیابی خطر سقوط و اختلال تعادل صورت گرفته است تا از بروز حوادث و شکستگیهای دوران سالمندی پیشگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامهها در راستای تشخیص زودهنگام بیماریها، پیشگیری از ناتوانی، کاهش حوادث ناشی از سقوط و ارتقای سلامت روان سالمندان انجام میشود و توسعه این خدمات میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی سالمندان داشته باشد.
