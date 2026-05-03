امید شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پس از آزادسازی نرخ ارز، دیگر نرخی تحت عنوان «نرخ مصوب» در عمل وجود ندارد، اظهار کرد: قیمت‌گذاری کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بر اساس قیمت ارز و دلاری است که برای واردات مواد اولیه (مانند شکر یا کالاهای اساسی) پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته، اگر کالایی یارانه‌ای، دولتی یا جنبه حمایتی داشت، این فرآیند متفاوت بود اما چون دیگر ارز ترجیحی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود، مبنای قیمت‌گذاری معنای قبلی را ندارد.

برخی کالاها همچنان تحت تاثیر قیمت‌گذاری دولتی است

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: این موضوع به معنای رهاشدگی بازار نیست زیرا برخی کالاها همچنان تحت تأثیر قیمت‌گذاری‌های دولتی هستند. برای مثال، در مورد کالای اساسی مانند شکر، قیمت نهایی بر اساس قیمت خرید چغندر قند تعیین می‌شود و به تازگی هر کیلوگرم شکر ۸۵ هزار تومان (بدون ارزش افزوده ۱۰ درصدی) اعلام شده است که بر اساس قیمت تمام‌شده چغندر قند محاسبه شده است.

شریفی افزود: دولت در تعامل با انجمن‌های صنفی-تولیدی کشوری است تا قیمتهای کارشناسی و قیمت تمام شده دقیقی برای کالاها در مقاطع مختلف احصاء گردد که در زنجیره تولید و برنامه ریزی تولید و تامین موثر است.

وی خاطرنشان کرد: مبنای کار فعلی در بازار این است که واحدهای صنفی، تولیدی و کارخانجات باید بر اساس قیمت تمام‌شده حرکت کنند و بتوانند از قیمت خود دفاع کنند. این بدان معنا نیست که هر واحدی کالای خود را به هر قیمتی که دلش بخواهد عرضه کند.

مبنای بازرسی‌ها قیمت‌ تمام‌شده کالاهاست

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی، مانند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وارد عمل می‌شوند و آنالیز قیمت تمام‌شده واحد تولیدی را در نظر گرفته و آن را مبنای کار قرار می‌دهند.

به گفته شریفی، واحدهای تولیدی دارای سود متعارف هستند و بر اساس این سود و قیمت نهاده‌های اولیه‌ای که مصرف کرده‌اند، کالای خود را عرضه می‌کنند. مبنای نظارت در سطح بازار نیز همین اصل است.

وی افزود: همان‌طور که نرخ‌گذاری ملی وجود ندارد، در استان نیز چنین رویه‌ای رخ نداده است. کارگروه‌های تنظیم بازار استان نیز قصد قیمت‌گذاری مستقیم بر کالاها را ندارند و مبنای بازرسی‌ها، بررسی قیمت تمام‌شده و آنالیز دقیق است.

مشکلی در تامین نهاده‌های دام و طیور نداریم

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص وضعیت تأمین نهاده‌های دام و طیور نیز گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم، اقدام فوق‌العاده‌ای در سطح کلان و استان اصفهان انجام شده است. طی ۶۰ روز اخیر، تلاش بر این بود که حداکثر تأمین را برای نهاده‌های دام و طیور فراهم کنیم. نتیجه این تلاش را در تولید مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت مشاهده کردیم؛ به طوری که هیچ مشکلی در تأمین کالا و فراوانی آن وجود ندارد.

شریفی ابراز کرد: این مهم، حاصل همت واحدهای تولیدی، مرغداران و دامداران ماست که با جدیت پای کار آمدند. بخش دیگر نیز ناشی از تلاش دولت برای تأمین نهاده‌ها بود؛ دولت با استفاده از ذخایر خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین بنادر، حداکثر تلاش را برای تأمین واحدهای تولیدی انجام داد.

وی با بیان اینکه تأمین سه قلم اصلی نهاده‌ای شامل ذرت، جو و کنجاله سویا صورت گرفته و این روند به صورت مستمر در حال انجام است، تصریح کرد: با وجود محاصره دریایی و شرایط خاص، تاکنون مشکلی ایجاد نشده است؛ در بنادر و کشتی‌های لنگر انداخته، ذخایر اطمینان‌بخشی داریم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: دولت همچنین مسیرهای جایگزینی را برای واردات تدبیر کرده است تا در حوزه تولید هیچ‌گونه اختلالی ایجاد نشود.

دولت تنظیم‌گری بازار را برعهده دارد

شریفی با بیان اینکه قیمت نهاده‌ها و کالاها به تبعیت از نرخ دلار تغییر می‌کند، ابراز کرد: دولت وظیفه اصلی تنظیم‌گری را بر عهده دارد. ما در همین دوران شاهد بودیم که دولت برای کنترل قیمت‌ها، از محل ذخایر خود کالا را به بازار تزریق کرد.

وی اضافه کرد: برای مثال، در استان اصفهان طی دو هفته اخیر حدود یک‌هزار تن برنج از ذخایر دولتی توزیع شد؛ همچنین روغن خوراکی ۸۱۰ گرمی از طریق ذخایر استراتژیک با قیمت تعادلی عرضه شد تا بازار ترمیم شود.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان، دولت به طور عمده از دو ابزار برای تنظیم‌گری در بازار استفاده می‌کند که شامل تزریق کالا به بازار برای افزایش عرضه و کنترل قیمت‌هاست و واردات که برای تأمین کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

هدف تعادل بازار عرضه و تقاضاست

شریفی تاکید کرد: هدف نهایی این ابزارها، متعادل کردن عرضه و تقاضا و در نهایت کنترل قیمت‌هاست.

وی افزود: مردم نگران نباشند؛ دولت توانسته است نرخ دلار را در چند ماه اخیر در یک رنج قیمتی کنترل کند تا از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از روز اول جنگ تحمیلی، در استان اصفهان «قرارگاه عملیاتی اقتصادی تنظیم بازار» تشکیل شد. این قرارگاه بدون هیچ وقفه یا استثنایی، هر روز و حتی در طول شبانه‌روز با حضور معاون اقتصادی استاندار و مدیران کل مرتبط با حوزه‌های تنظیم بازار، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، جلسات منظمی برگزار کرد.

مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند

شریفی افزود: در این جلسات، وضعیت استان به صورت روزانه در حوزه تأمین اقلام اساسی رصد می‌شد. یکی از اولویت‌های اصلی، تنظیم‌گری کالاهای استراتژیک مانند گندم، برنج، شکر و روغن بود. تلاش ما بر این بود که در عین توزیع کالاها در سطح استان، سطح پایداری و اطمینان‌بخشی ذخایر کالاهای اساسی استان کاهش نیابد.

به گفته این مقام مسئول در استانداری اصفهان، برای ماه‌های آینده نیز علاوه بر تأمین نیازهای جاری، کالاها از قبل تأمین شده‌اند. بنابراین مردم نگران تأمین کالاهای اساسی نباشند.

شریفی با اشاره به اینکه طی چهار ماه اخیر، توزیع کالابرگ در چند مرحله انجام شد، اظهار کرد: استان اصفهان به دلیل شرایط جنگی، میزبان جمعیت زیادی از سایر استان‌ها بود و ما تلاش کردیم نیازهای این جمعیت متنوع و ساکنان شهرستان‌های مختلف را نیز پوشش دهیم.

ذخیره و تامین کالا در وضعیت مطلوب است

وی ادامه داد: همچنین، فرماندهی واحد متمرکز نظارت در استان تشکیل شد. از روز اول جنگ، فرآیند نظارت به صورت متمرکز و در قالب یک سناریوی واحد، مجموعه‌ای از دستگاه‌های تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بسیج و دستگاه‌های کیفی (مانند بهداشت، غذا و دارو و استاندارد) را در بر گرفت. این هماهنگی باعث شد تا انرژی لازم برای ایجاد یک سطح نظارتی قوی در کل استان و ۲۸ شهرستان آن فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: در این ایام جنگ، هیچ‌گونه مشکلی در تأمین کالاها نداشتیم و همواره به مردم قول داده‌ایم که در ماه‌های آینده نیز هیچ‌گونه اختلالی رخ نخواهد داد. ذخایر ما در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

شریفی خاطرنشان کرد: با وجود فضاسازی‌ها و ادعاهای مربوط به محاصره، هم‌اکنون نیز کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در حال ورود و خروج هستند و هم صادرات و هم واردات با قدرت در جریان است.