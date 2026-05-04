  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

رشد ۳۱ درصدی جابجایی کالا در استان سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۴۰۵

رشد ۳۱ درصدی جابجایی کالا در استان سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۴۰۵

زاهدان - معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابه‌جایی ۵۳۸ هزار و ۷۹۸ تن کالا در فروردین ماه سال جاری در قالب ۳۶ هزار و ۱۳۲ سفر باری درسطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از جابه‌جایی ۵۳۸ هزار و ۷۹۸ تن کالا طی فروردین ماه سالجاری در قالب ۳۶ هزار و ۱۳۲ سفر باری درسطح استان خبر داد و گفت: این میزان حاکی از رشد ۳۱ درصدی در تناژ کالا و ۳۲ درصدی درتعداد سفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: از این میزان جابجایی کالا، ۴۲۴ هزار و ۱۱۶ تن کالا در مسیرهای درون استانی و ۱۱۴ هزار و ۶۸۲ تن کالا به مقاصد برون استانی حمل شده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین نیاز کالاهای اساسی ، به تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان اشاره کرد و افزود: تلاش‌های بی‌وقفه این قشر زحمت کش برای جابجایی مایحتاج عمومی مردم بصورت مستمر در حال انجام می باشد تا مردم در تامین کالاهای اساسی هیچ گونه کمبودی را مشاهده نکنند.
کد مطلب 6819590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها