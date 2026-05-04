رشد ۳۱ درصدی جابجایی کالا در استان سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از جابهجایی ۵۳۸ هزار و ۷۹۸ تن کالا طی فروردین ماه سالجاری در قالب ۳۶ هزار و ۱۳۲ سفر باری درسطح استان خبر داد و گفت: این میزان حاکی از رشد ۳۱ درصدی در تناژ کالا و ۳۲ درصدی درتعداد سفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جاده ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: از این میزان جابجایی کالا، ۴۲۴ هزار و ۱۱۶ تن کالا در مسیرهای درون استانی و ۱۱۴ هزار و ۶۸۲ تن کالا به مقاصد برون استانی حمل شده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین نیاز کالاهای اساسی ، به تلاشهای شبانهروزی رانندگان اشاره کرد و افزود: تلاشهای بیوقفه این قشر زحمت کش برای جابجایی مایحتاج عمومی مردم بصورت مستمر در حال انجام می باشد تا مردم در تامین کالاهای اساسی هیچ گونه کمبودی را مشاهده نکنند.
