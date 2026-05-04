توسعه و پیشرفت نظام آموزشی بدون مشارکت فعال معلمان امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار صبح دوشنبه در نشست با اعضای مرکزی انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان و مجمع فرهنگیان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه آموزشوپرورش استان با مسائل و مشکلات متعددی روبهرو است، با اشاره به انباشت چالشهای آموزشوپرورش در سیستان و بلوچستان طی دهههای گذشته بیان کرد: برنامهریزی برای بهبود شرایط این حوزه با اتکا به کار کارشناسی و بهرهگیری از دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی فرهنگیان دنبال خواهد شد.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه آموزشوپرورش استان با مسائل و مشکلات متعددی روبهرو است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از وضعیت کنونی این حوزه حاصل روندها و تصمیمگیریهایی است که در سالهای گذشته شکل گرفته و اصلاح آن نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات مرحلهای است.
وی با اشاره به ضرورت نگاه واقعبینانه به شرایط موجود گفت: حل مشکلات آموزشوپرورش فرآیندی زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت مسائلی که در طول چند دهه شکل گرفته، در مدت کوتاهی برطرف شود.
بیجار تصریح کرد: بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول میتواند زمینه تدوین راهکارهای عملیاتی برای بهبود شرایط را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگیان در اصلاح روندهای آموزشی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ارائه پیشنهادهای مشخص، مستند و قابل اجرا از سوی بدنه کارشناسی آموزشوپرورش میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر در این حوزه کمک کند و هرگونه پیشنهاد کارشناسی که از پشتوانه علمی و اجرایی برخوردار باشد، مورد حمایت مدیریت استان قرار خواهد گرفت.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری نشستها و جلسات تخصصی در حوزه آموزشوپرورش افزود: این جلسات با هدف بررسی مسائل موجود و دستیابی به راهکارهای عملیاتی برگزار میشود تا جمعبندیهای حاصل از آن بتواند مبنای تصمیمگیری در سطح اجرایی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این فرآیند باید از ظرفیت دیدگاههای مختلف استفاده شود، خاطرنشان کرد: مشارکت گروهها و تشکلهای مختلف فرهنگیان در ارائه پیشنهادها میتواند به شکلگیری تصمیماتی منسجمتر و متناسبتر با واقعیتهای آموزشی استان کمک کند.
بیجار بر ضرورت پرهیز از رویکردهای غیرکارشناسی در حوزه آموزشوپرورش تأکید کرد و افزود: تصمیمگیری در این حوزه باید مبتنی بر مطالعات علمی، بررسیهای تخصصی و تحلیل دقیق شرایط موجود باشد تا نتایج آن در بهبود کیفیت آموزش و ارتقای وضعیت آموزشی استان نمود پیدا کند.
وی فرهنگیان را از مهمترین سرمایههای اجتماعی سیستان و بلوچستان دانست و گفت: توسعه و پیشرفت نظام آموزشی بدون مشارکت فعال معلمان و بهرهگیری از تجربیات و دیدگاههای آنان امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار سیستان و بلوچستان به برخی محدودیتهای موجود در ساختار اداری کشور اشاره کرد و ادامه داد: گستردگی قوانین، آییننامهها و بخشنامههای متعدد در نظام اداری، فرآیند تصمیمگیری و اجرا را با پیچیدگیهایی همراه کرده است.
وی بیان کرد: از همان نخستین سفر رئیس جمهور به استان،مجدانه پیگیر تفویض اختیار بوده و در این مسیر با حمایت ویژه رئیس جمهور ثمرات ملموسی را شاهد هستیم که از مهم ترین آن می توان به ایام جنگ تحمیلی سوم و نقش آفرینی استان در آن ایام در سطح ملی اشاره کرد.
بیجار با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز اظهار داشت: برای ساماندهی این بخش، پیگیریهای مستمری در سطح ملی انجام شد تا مصوبات لازم برای مدیریت بهتر شرایط فراهم شود.
وی افزود: در ماههای اخیر بخشی از منابع جذبشده در سیستان و بلوچستان به توسعه فضاهای آموزشی اختصاص یافته و در این زمینه اعتباری در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به پیشرفت برخی پروژههای عمرانی و زیرساختی در استان خاطرنشان کرد: در حوزه راه، حملونقل و طرحهای نیمهتمام نیز اقدامات متعددی برای تأمین منابع و تسریع در روند اجرای پروژهها انجام شده است.
