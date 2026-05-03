به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، راهپیمایی صلح در توکیو با حضور رکوردشکن ۵۰ هزار شرکت کننده برگزار شد.

این راهپیمایی تحت شعارهای «نه به جنگ!»، «نه به تغییر قانون اساسی!»، «نه به نظامی سازی!»، «از قانون اساسی و ماده ۹ دفاع کنیم!» برگزار شد.

دولت کنونی سانائه تاکایچی در ژاپن با نزدیک شدن به آمریکا و تبعیت از سیاست های دولت دونالد ترامپ در آمریکا، بودجه نظامی توکیو را افزایش داده است.

کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین درباره افزایش بودجه نظامی ژاپن و تحرکات این کشور در منطقه هشدار داده اند.

سوم ماه مه، ژاپن هفتاد و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی خود را گرامی می دارد. این قانون اساسی به دلیل ماده ۹، «قانون اساسی صلح» نامیده میشود – زیرا در این ماده، ژاپن از جنگ به عنوان ابزاری برای حل و فصل منازعات بین المللی و نیز از داشتن ارتش اختصاصی خود اعلام بیزاری کرده است.