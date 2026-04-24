  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۲

ژاپن ارسال تسلیحات به اوکراین را رد کرد

سفارت ژاپن در روسیه اعلام کرد صحبتی از امکان ارسال تسلیحات ما برای اوکراین مطرح نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سفارت ژاپن در مسکو اعلام کرد که موضوع ارسال تسلیحات به اوکراین از سوی توکیو در دست بررسی نیست.

بر اساس بیانیه این سفارتخانه، از آنجا که ژاپن و اوکراین توافقی درباره انتقال تجهیزات و فناوری‌های دفاعی ندارند، کی‌یف نمی‌تواند چنین تجهیزاتی را مطالبه کند.

اوکراین از همه کشورهای متحد خود خواسته تا به این کشور برای فائق آمدن بر روسیه کمک کنند. بیشتر کشورهای جهان به خاطر وجود فساد در کی‌یف، کمک ها به دولت ولادیمیر زلنسکی را کاهش داده اند.

گزارش های رسانه ای حاکی از فروش سلاح های اوکراین در بازارسیاه و باندهای جرایم سازمان یافته است. تعدادی از مقامات دولتی اوکراین و نزدیکان زلنسکی نیز به خاطر فساد مالی مجبور به استعفا و بازداشت شدند.

کد مطلب 6809531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها