ژاپن ارسال تسلیحات به اوکراین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سفارت ژاپن در مسکو اعلام کرد که موضوع ارسال تسلیحات به اوکراین از سوی توکیو در دست بررسی نیست.

بر اساس بیانیه این سفارتخانه، از آنجا که ژاپن و اوکراین توافقی درباره انتقال تجهیزات و فناوری‌های دفاعی ندارند، کی‌یف نمی‌تواند چنین تجهیزاتی را مطالبه کند.

اوکراین از همه کشورهای متحد خود خواسته تا به این کشور برای فائق آمدن بر روسیه کمک کنند. بیشتر کشورهای جهان به خاطر وجود فساد در کی‌یف، کمک ها به دولت ولادیمیر زلنسکی را کاهش داده اند.

گزارش های رسانه ای حاکی از فروش سلاح های اوکراین در بازارسیاه و باندهای جرایم سازمان یافته است. تعدادی از مقامات دولتی اوکراین و نزدیکان زلنسکی نیز به خاطر فساد مالی مجبور به استعفا و بازداشت شدند.